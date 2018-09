Jorge Ortiz de Pinedo regresa a Guadalajara con la obra “Cosas de papá y mamá”.

El actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo comenzará en Guadalajara la gira de su nueva obra de teatro “Cosas de papá y mamá” que se estrenará en Teatro Diana el próximo miércoles 12 de septiembre con dos funciones a las 19:00 y 21:30 horas con boletos que van de los 400 a los 700 pesos. En esta puesta en escena actúa con Susana Alexander, Daniela Luján y Ricardo Margaleff.

La obra es un homenaje al autor español Alfonso Paso, quien a 40 años de su partida, sigue siendo un referente en las comedias familiares, pues varias de sus historias han sido representadas en México por el propio Ortiz de Pinedo. La trama pone como contexto la pregunta: ¿Hay un tiempo límite para enamorarse? Porque hay quienes opinan que “a cierta edad” las relaciones amorosas resultan “ridículas”, mientras que otros piensan que “el amor no tiene edad”.

“Yo empecé mi carrera en Guadalajara en el Teatro Experimental y todas las obras de teatro que empiezo en la Ciudad de México, cuando salgo de gira, la primera ciudad que visito es Guadalajara porque me trae suerte, porque recuerdo mis inicios y porque me gusta su gente, esta ciudad para mí es mi talismán. Vamos a celebrar a Alfonso Paso, una persona tan prolífica e inteligente que hizo más de 200 obras de teatro y que de éstas tuvo más de 100 éxitos entre el público hispanoparlante con records impresionantes, llegó a tener siete obras montadas en Madrid al mismo tiempo y con los teatros agotados, en México lo logró hacer con cuatro puestas en escena”, comenta Ortiz de Pinedo en entrevista.

Destaca Jorge que de este autor, él ha hecho “Cena de matrimonios”, “La corbata”, “Querido profesor” y “La familia de 10”. “Y ahora ‘Cosas de papá y mamá’ que es una obra muy divertida que yo la vi representada en el teatro de Los Insurgentes (en la Ciudad de México) hace 60 años; la protagonizaron mi padre Óscar Ortiz de Pinedo con Niní Marshall, una gran actriz argentina que vino a este país para estrenarla; la producía Manolo Fábregas y me gustó tanto la obra que me quedó el recuerdo para toda la vida y estuve esperando a que me llegara la edad para hacer la puesta en escena porque la historia es de dos personas de la tercera edad que se encuentran en una sala de espera de un médico”.

Los personajes, cuenta Jorge, se encuentran tristes y achacosos, “se ponen a platicar de sus enfermedades y sus medicinas y terminan enamorándose, en el primer acto se conocen y en el segundo están irreconocibles. Es una historia de amor entre dos personas de 60 años y los hijos se preguntan, ‘¿qué les pasó?’”.

“Hay una nueva generación de seres humanos que no tienen un nombre bien definido, nos dicen de la tercera edad, pero hay gente de 50, 60 y 70 años, que la verdad, ya no nos pueden catalogar ni como ancianos, ni como viejos, porque seguimos siendo productivos y estudiosos, nos gusta trabajar, colaborar, producir, patrocinar y amar, no solo a los nietos, también a una mujer, ¿por qué no? Nunca es tarde para el amor y nunca falta un roto para un descocido”.

Finaliza el productor diciendo que es un agasajo trabajar y dirigir a Susana Alexander a quien conoce desde que eran jóvenes y que les ha tocado participar en varios proyectos juntos, tanto teatrales como televisivos.