Jorge Hernández de los Tigres del Norte sufre caída en pleno concierto | VIDEO

Los Tigres del Norte , la banda de música norteña vigente desde 1968, se encuentran en plena gira llamada "La Lotería". Los originarios de Sinaloa, después de más de 50 años de carrera, no defraudan a su público y en cada presentación se entregan a sus fanáticos.

Parte del éxito de los ganadores de 7 premios Grammy y 12 Grammy Latinos radica en haberse consolidado como los cronistas del pueblo latinoamericano, que se ha visto atravesado por la desigualdad, la narcoviolencia y la migración.

¿Qué le pasó a Jorge Hernández de Los Tigres del Norte?

El vocalista y acordeonista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, se recupera de una caída que sufrió en pleno concierto en San Luis Potosí como parte de la Feria Nacional Potosina 2025 .

El cantante de 72 años tropezó y cayó a la orilla del escenario cuando se encontraba cantando; sin dejar de cantar y sin soltar del todo su acordeón, el intérprete se incorporó casi de inmediato, a pesar de que fue una caída fuerte.

Gente del staff y sus compañeros se acercaron para auxiliarlo; lo único que quedó en el suelo fue su sombrero, el cual fue levantado y puesto en medio de aplausos del público.

Jorge Hernández de Los Tigres del Norte sufre caída en plena presentación

En redes sociales también aplaudieron la actitud de Jorge Hernández con halagos y aplausos por ese momento y por el show que ofreció la agrupación, el cual estuvo lleno de éxitos y un recorrido musical por sus temas más emblemáticos.

" Como todo tigre líder no se raja ante los golpes ", " eso sí es un verdadero tigre, no se raja por más caídas que tenga no deja de cantar ", " Sin hacer berrinche y sin regañar gente. Impecable el señor @Jorge Hernandez por eso son quienes son ", se lee.

