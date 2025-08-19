Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca están a las puertas de disputar los cuartos de final de la Leagues Cup 2025 contra Inter Miami, Orlando City, Seattle y Los Ángeles Galaxy, respectivamente. Sin embargo, las escuadras aztecas no llegan en su mejor momento al torneo binacional, ya que el fin de semana pasado ninguna pudo sumar una victoria en Liga MX, e incluso los camoteros se quedaron sin entrenador.

Toluca, con el peso de ser el principal candidato

El actual campeón del futbol mexicano se presenta como el favorito para avanzar a la siguiente ronda y vencer a un Orlando City que se clasificó como último lugar por parte de la MLS. No obstante, los Diablos deberán de corregir los errores que les costaron hacerse de los tres puntos en su partido más reciente contra los Pumas, en el que soportaron una anotación tempranera de Jorge Ruvalcaba y después consiguieron un sufrido empate gracias al gol de Jesús "Canelo" Angulo.

Tigres, por la sorpresa ante Messi

Los felinos no solo fueron víctimas de una voltereta por parte del América (1-3), sino que, además, perdieron su invicto en casa bajo la dirección de Guido Pizarro, por lo que la herida es más profunda. Sin tiempo de consolación, los felinos tienen la misión de recobrar su fortaleza para enfrentar al equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, en el duelo más llamativo de los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Pachuca, a recobrar la confianza

Cuando los Tuzos más parecían un equipo imbatible, se presentó Xolos de Tijuana para quitarles el invicto en el Apertura 2025 tras derrotarlos 2-0. Por lo que, ahora el equipo de Jaime Lozano tiene la misión de recuperar la confianza para obtener el boleto a las semifinales a costa del LA Galaxy, conjunto que también viene de un descalabro.

Puebla, la víctima en apuros

Luego de verse superado por el Atlético de San Luis por 2-0, el Puebla destituyó a Pablo Guede como su director técnico y enfrentará al Seattle Sounders con Martín Bravo como el estratega interino. El problema más latente es que se medirá ante la escuadra más fuerte de la Leagues Cup, hasta el momento, debido a que Seattle culminó la fase uno de la Leagues Cup como el único club que consiguió tres victorias y nueve puntos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF