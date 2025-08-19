El universo cinematográfico de Alien se ha convertido en una referencia obligada dentro del género de ciencia ficción. Con una mitología rica y en constante expansión, esta franquicia dirigida por figuras como Ridley Scott, James Cameron y David Fincher, plantea una pregunta recurrente entre quienes se acercan por primera vez (o desean revisitarla):

Ver Alien según su línea temporal interna

Seguir la saga de manera cronológica implica explorar los eventos tal como suceden dentro del universo ficticio, desde los orígenes de la humanidad hasta los enfrentamientos con el xenomorfo, pasando por el legado de Ellen Ripley.

Este sería el orden sugerido si prefieres avanzar con una narrativa lineal:

Prometheus (2012) – Situada hacia finales del siglo XXI, aborda la búsqueda de los creadores de la humanidad: los llamados Ingenieros.

Alien: Covenant (2017) – Continúa los hechos de Prometheus, profundizando en la creación de la criatura alienígena.

Alien (1979) – En esta cinta dirigida por Ridley Scott, la tripulación de la nave Nostromo tiene su primer encuentro con el mortal organismo.

Aliens (1986) – En una secuela con enfoque más militarizado, Ripley regresa al planeta LV-426 junto a un escuadrón de marines.

Alien 3 (1992) – Ripley aterriza en una colonia penal donde enfrentará nuevamente a la amenaza, esta vez con un entorno desolado y sin armas.

Alien: Resurrection (1997) – Transcurre varios siglos después, con un experimento de clonación que revive tanto a Ripley como al xenomorfo.

Las películas Alien vs. Predator y Aliens vs. Predator: Requiem suelen considerarse fuera del canon principal, por lo que se pueden ver como contenido adicional.

El valor del orden de estreno

No obstante, hay quienes defienden que lo ideal es comenzar la saga con la cinta original de 1979. Ver las películas según la fecha en que llegaron a las salas permite experimentar el crecimiento del universo de Alien al ritmo en que fue concebido, apreciando cómo evolucionaron tanto su narrativa como sus efectos visuales.

"Aunque Prometheus marca el inicio cronológico, muchos coinciden en que Alien (1979) es la mejor puerta de entrada, ya que presenta el horror espacial sin necesidad de antecedentes previos."

Comenzar por la primera entrega no solo introduce de forma magistral al xenomorfo, sino que permite vivir el suspenso tal como lo sintieron los espectadores en su momento. Avanzar luego hacia las secuelas refleja el desarrollo del personaje de Ripley y la transformación del género en cuatro décadas, desde el terror minimalista hasta la acción épica.

Además, si eliges iniciar por las precuelas (Prometheus o Covenant), corres el riesgo de perder parte del misterio que hizo tan efectiva a la historia original, ya que estas cintas ofrecen respuestas que anteriormente solo se insinuaban.

En definitiva, hay dos maneras de recorrer el universo de Alien:

Cronológicamente, para quienes buscan una progresión narrativa coherente en el tiempo.

Por orden de estreno, ideal si se desea apreciar cómo cambió el cine y la saga a través de los años.

"Nuestra recomendación final: comienza con Alien (1979), la obra maestra de Ridley Scott, y a partir de ahí, elige tu propia ruta. No importa por dónde empieces: te adentrarás en uno de los mitos más emblemáticos del cine de ciencia ficción."

