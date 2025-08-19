El universo cinematográfico de Alien se ha convertido en una referencia obligada dentro del género de ciencia ficción. Con una mitología rica y en constante expansión, esta franquicia dirigida por figuras como Ridley Scott, James Cameron y David Fincher, plantea una pregunta recurrente entre quienes se acercan por primera vez (o desean revisitarla):Seguir la saga de manera cronológica implica explorar los eventos tal como suceden dentro del universo ficticio, desde los orígenes de la humanidad hasta los enfrentamientos con el xenomorfo, pasando por el legado de Ellen Ripley.Este sería el orden sugerido si prefieres avanzar con una narrativa lineal:No obstante, hay quienes defienden que lo ideal es comenzar la saga con la cinta original de 1979. Ver las películas según la fecha en que llegaron a las salas permite experimentar el crecimiento del universo de Alien al ritmo en que fue concebido, apreciando cómo evolucionaron tanto su narrativa como sus efectos visuales.Comenzar por la primera entrega no solo introduce de forma magistral al xenomorfo, sino que permite vivir el suspenso tal como lo sintieron los espectadores en su momento. Avanzar luego hacia las secuelas refleja el desarrollo del personaje de Ripley y la transformación del género en cuatro décadas, desde el terror minimalista hasta la acción épica.Además, si eliges iniciar por las precuelas (Prometheus o Covenant), corres el riesgo de perder parte del misterio que hizo tan efectiva a la historia original, ya que estas cintas ofrecen respuestas que anteriormente solo se insinuaban.En definitiva, hay dos maneras de recorrer el universo de Alien:"Nuestra recomendación final: comienza con Alien (1979), la obra maestra de Ridley Scott, y a partir de ahí, elige tu propia ruta. No importa por dónde empieces: te adentrarás en uno de los mitos más emblemáticos del cine de ciencia ficción."BB