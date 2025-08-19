El Inter Miami podría tener la baja de Lionel Messi para el duelo de este miércoles ante Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, informó hoy martes 19 de agosto el entrenador Javier Mascherano.

El astro argentino, que arrastra problemas musculares desde principios de mes, no entrenó este día con el resto de sus compañeros.

Tras dos semanas de baja, Messi reapareció el sábado en la liga norteamericana (MLS) en el triunfo 3-1 ante Los Angeles Galaxy, en el que arrancó como suplente.

El capitán albiceleste, de 38 años, jugó toda la segunda mitad y anotó un gol decisivo pero también pareció sufrir molestias físicas sobre el césped, lo que activó las alarmas de cara a las eliminatorias de la Leagues Cup 2025, el torneo conjunto de la MLS y la Liga MX.

Este martes "Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado", dijo Mascherano en la conferencia previa al duelo ante Tigres en Fort Lauderdale (afueras de Miami).

El sábado "se sintió incómodo dentro de los 45 minutos que jugó. Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día y mañana pero no está descartado", afirmó el técnico sudamericano.

"No te puedo decir hoy si va a jugar porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga", zanjó "El Jefecito".

Sobre Tigres, en el que destaca el argentino Ángel Correa, exatacante del Atlético de Madrid, Mascherano señaló que es "un equipo con mucho poder ofensivo".

"El objetivo es neutralizar a Tigres, ser protagonistas, tener la pelota y llevar el partido a nuestro ritmo", apuntó. "Es un rival importante pero tenemos las armas para competir".

¿Cuándo juega Tigres vs Inter Miami?

El partido Tigres vs Inter Miami con Lionel Messi de vuelta es el plato fuerte de los cuartos de final de la Leagues Cup que se disputarán este miércoles 20 de agosto entre equipos de la MLS y la Liga MX.

El duelo está pactado para iniciar en punto de las 18:00 hora tiempo del centro de México.

Ademas de este duelo, que abre una jornada en la que se disputarán los cuatro partidos, también se enfrentarán, en este orden, Toluca vs Orlando City, Seattle vs Puebla y Los Angeles Galaxy vs Pachuca.

*Con información de AFP y EFE

