¿Quién es el líder de esta semana en La Casa de los Famosos?

Este fin de semana, las y los integrantes de La Casa de los Famosos México —en especial Elaine— le dieron la despedida a la tercera eliminada de la competencia, Ninel Conde.

Tras cuatro semanas en la casa más famosa de México, el Bombón Asesino fue la menos querida por el público entre el resto de las y los nominados: Facundo, Mar Contreras, Alexis Ayala y el Guana .

¿Quién es el líder de la semana?

La prueba del líder es una que todos quieren ganar, pues, aquel que consiga el triunfo, podrá subir a la suite en compañía de la persona que quiera, además de la inmunidad y la salvación, aunque esta última deberá defenderla más adelante en la semana.

En esta cuarta oportunidad, los participantes tuvieron que jugar antes de la gala para determinar a los cuatro finalistas que disputarán la gran final, esto en un desafío de fuerza en el que por grupos debían sostenerse de un tronco mientras este daba vueltas.

Los habitantes que consiguieron su boleto para pelear por el liderato fueron Aarón Mercury, Facundo y Dalilah Polanco que en la transmisión en vivo de este lunes se enfrentaron en un último round de "Tronco Loco".

Facundo y Aarón se convirtieron en líderes tras aguantar 6 minutos en el tronco, siendo así los ganadores de la prueba del líder de la semana, con lo que subirán a la suite en la que convivirán toda la semana disfrutando de comida y lujos exclusivos .

Por otro lado, la moneda del destino se la llevó Elaine Haro , quien justamente estaba celebrando su cumpleaños número 22. Este amuleto le otorga la posibilidad de ver todos los puntos que recibió ella u otro habitante durante las nominaciones pasadas, por lo que ahora sabe quienes votaron por ella.

