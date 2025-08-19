Martes, 19 de Agosto 2025

Colores de la semana para cada signo del 19 al 24 de agosto según Mika Vidente

Más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar

Por: El Informador

Saca tu mejor vibra y abre tu mente a las señales del universo: con la sabiduría de Mika y las cartas del tarot como aliadas. ESPECIAL/ Pixabay/ YouTube/ Mika Vidente

Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. 

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 19 al 24 de julio, según Mika Vidente.

Lee también: Horóscopos de Mika Vidente de la semana del 18 al 22 de agosto

Martes 19 de agosto- Beige

Ayuda a aterrizar ideas y vibra con la energía del compromiso.

Miércoles 20 de agosto- Lila

Ayuda a recibir señales del mundo espiritual y ayuda a procesar de información más fácilmente.

Jueves 21 de agosto- Dorado

Funciona como imán de suerte y abundancia.

Viernes 22 de agosto- Verde.

Conecta con el amor incondicional, ayuda a mejorar tus relaciones.

Sábado 23 de agosto- Amarillo

Potencia tu inteligencia, ayuda a resolver problemas complejos.

Domingo 24 de agosto- Rosa

Conecta con la paciencia y el amor, da un cierre de calma al fin de semana.

Con información de Mika Vidente.

