Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. ¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 19 al 24 de julio, según Mika Vidente.Martes 19 de agosto- BeigeAyuda a aterrizar ideas y vibra con la energía del compromiso.Miércoles 20 de agosto- LilaAyuda a recibir señales del mundo espiritual y ayuda a procesar de información más fácilmente.Jueves 21 de agosto- DoradoFunciona como imán de suerte y abundancia.Viernes 22 de agosto- Verde.Conecta con el amor incondicional, ayuda a mejorar tus relaciones.Sábado 23 de agosto- AmarilloPotencia tu inteligencia, ayuda a resolver problemas complejos.Domingo 24 de agosto- RosaConecta con la paciencia y el amor, da un cierre de calma al fin de semana.Con información de Mika Vidente.NA