Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición.

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 19 al 24 de julio, según Mika Vidente.

Martes 19 de agosto- Beige

Ayuda a aterrizar ideas y vibra con la energía del compromiso.

Miércoles 20 de agosto- Lila

Ayuda a recibir señales del mundo espiritual y ayuda a procesar de información más fácilmente.

Jueves 21 de agosto- Dorado

Funciona como imán de suerte y abundancia.

Viernes 22 de agosto- Verde.

Conecta con el amor incondicional, ayuda a mejorar tus relaciones.

Sábado 23 de agosto- Amarillo

Potencia tu inteligencia, ayuda a resolver problemas complejos.

Domingo 24 de agosto- Rosa

Conecta con la paciencia y el amor, da un cierre de calma al fin de semana.

Con información de Mika Vidente.

