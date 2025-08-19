'Marvel Zombies': ¿Cuándo se estrena en Disney+?

Marvel Studios Animation ha confirmado el estreno de Marvel Zombies, una serie animada que promete sumergir a los espectadores en un oscuro y aterrador universo, justo a tiempo para la temporada de Halloween.

Basada en el cómic homónimo creado por Robert Kirkman y Sean Phillips, así como en el episodio What If... Zombies?! de la serie What If...? (2021), esta nueva producción continuará explorando una realidad alterna del Universo Cinematográfico de Marvel, donde un virus cuántico transforma a héroes y villanos en versiones zombificadas de sí mismos.

La historia retoma el conflicto entre sobrevivientes como Spider-Man, Black Panther y Wasp, frente a antiguos aliados ahora convertidos en enemigos: Capitán América, Capitana Marvel, Ghost, Hawkeye, Abominación, Ikaris y Okoye forman parte de la amenaza.

Fecha de estreno

De acuerdo con información oficial de Disney y Marvel Studios, Marvel Zombies se estrenará el 24 de septiembre de 2025 a través de Disney+. Aunque inicialmente estaba programada para el 3 de octubre, el lanzamiento se adelantó una semana para coincidir con el inicio de la temporada de Halloween.

La serie contará con cuatro episodios, los cuales se lanzarán semanalmente hasta el 15 de octubre de 2025.

Con este nuevo proyecto, Marvel busca ofrecer una propuesta diferente y más oscura dentro de su universo animado, ideal para los amantes del horror, la acción y los superhéroes.

SV