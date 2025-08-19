Tuca Ferretti: "Primero soy puma, y segundo del Atlas"

Ricardo "Tuca" Ferretti dejó claro cuáles son los equipos que ocupan un lugar destacado en su corazón. En medio de las burlas tras la derrota de Tigres frente al América en la Jornada 5 (J5) del Apertura 2025, el entrenador fue directo al decir "Primero soy puma... y segundo del Atlas", reafirmando la importancia que tienen los de la UNAM y los rojinegros en su vida como profesional del futbol, y para sorpresa de los aficionados regios.

La declaración se dio después de que las Águilas derrotaran 3-1 a Tigres en el Volcán, resultado que provocó la carrilla de los aficionados americanistas. Incluso, la burla se extendió al programa Generación F de ESPN, donde el periodista Álvaro Morales no dejó pasar la oportunidad de lanzarle comentarios al "Tuca" Ferretti. Sin embargo, el histórico técnico se desmarcó de inmediato, asegurando que su lealtad siempre ha estado ligada primero con Pumas y después con Atlas.

TUCA FERRETTI:



"En mi corazón en PRIMER LUGAR está PUMAS

y en segundo... ATLAS"



Tuca se deslinda de @TigresOficial pic.twitter.com/ePOXecz8d5 — Mundo Albiazul (@Mundo_Albiazul) August 19, 2025

Ante las risas de sus interlocutores en el programa, el "Tuca" Ferretti recordó que su llegada al futbol mexicano fue precisamente gracias a los rojinegros. "A mí no me dices nada, yo soy de Pumas, siempre he dicho que en mi corazón, en primer lugar están los Pumas… y en segundo lugar… está el Atlas. ¿Sabes por qué? ¿Quién me trajo al futbol mexicano? Y siempre quise retribuir al Atlas", comentó el entrenador brasileño durante la transmisión. El video del momento ha sido muy comentado en redes sociales.

El "Tuca" es reconocido como uno de los entrenadores más ganadores de la Liga MX, pero lo cierto es que muy pocos recuerdan su paso como jugador del Atlas en la década de los 70 del siglo pasado. Fue en la temporada 1977-1978, con apenas 23 años, cuando Ricardo Ferretti arribó al futbol mexicano procedente del Botafogo de Brasil. El equipo de los Zorros buscaba la permanencia en primera división y vio en Ferretti un fichaje acertado por su capacidad ofensiva. En ese torneo logró marcar nueve goles en los partidos que disputó, mostrando el talento que lo caracterizó a lo largo de su carrera.

Su último encuentro como rojinegro fue el 18 de mayo de 1978, cuando Atlas enfrentó al Unión de Curtidores en la Liguilla por el no descenso. Ferretti fue protagonista al anotar un gol, pero al final terminó expulsado y para cerrar, el equipo perdió 4-2 y descendió a segunda división, cerrando así el capítulo del "Tuca" con la camiseta rojinegra.

El destino lo llevó a Pumas, donde alcanzó sus mayores éxitos como jugador y, más adelante, como entrenador. No obstante, Ferretti nunca ha dejado de mostrar gratitud hacia el Atlas. En 2013 reconoció públicamente que "el Atlas es el equipo que me dio la oportunidad de venir a este hermoso país" y aseguró que siempre quiso retribuir esa confianza inicial.

Ahora, en 2025, repite con firmeza ese sentimiento: "Siempre quise retribuir al Atlas" por haberlo traído a México.

X

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Jalisciense David Vázquez se corona en Asunción 2025

OF