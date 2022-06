Por una simple escena hollywoodense, Johnny Depp puede cobrar 10 millones de dólares, más de lo que recibirá de su expareja Amber Heard tras la resolución de un juicio que duró seis semanas.

Por lo menos esa cifra fue lo acordado por su breve aparición en la nueva entrega de "Animales fantásticos", donde no pudo estar a causa de los problemas legales que tuvo con Amber Heard.

Aunque se vio arrinconado a abandonar el filme, Johnny Depp no perdió su cheque, de acuerdo con Hollywood Reporter. La razón es que él no renunció por idea propia, sino que aceptó la petición de los estudios Warner y, además, como el resto del elenco, tenía contrato de pago o reproducción, que implica pago completo independientemente de que se hiciera o no el filme.

¿Pero tanto vale la presencia del actor como para llegarle a pagar 200 millones de pesos si lo convertimos a moneda nacional? Te lo decimos

Filmes taquilleros

Tres películas que protagoniza, todas pertenecientes a la saga de "Piratas del Caribe", se encuentran dentro de las 100 cintas más taquilleras de todos los tiempos: "Navegando en aguas misteriosas" se encuentra en la posición 41; "En el fin del mundo", en la 55, y "La venganza de Salazar", en el escalafón 94.

Y tiene una cuarta cinta, que no encabeza, pero cuyo personaje es imprescindible para la historia: El Sombrerero en "Alicia en el País de las Maravillas", que está en el sitio 45.

En todas ellas, por cada dólar invertido en la producción, se obtuvieron en promedio 5 billetes verdes en taquilla mundial. En Hollywood se considera una buena película cuando al menos se recupera lo invertido y se gana una cantidad similar.

"Piratas del Caribe, la maldición de la Perla Negra", estrenada en 2003, figura en el lugar 146, superando títulos más recientes y con una infraestructura de mercadotecnia de muchos dólares, como el "Episodio II de Star Wars", la secuela de "Los juegos del hambre" y "Thor: un mundo oscuro".

Johnny Depp, un éxito seguro en taquilla

Con una filmografía cercana a las 100 producciones, entre cine y televisión, el actor de 58 años ha deambulado entre el cine comercial, liderado por el capitán Jack Sparrow y unas historias más propositivas que no necesariamente figuran en el top de taquilla.

Pero eso no importa, porque su arrastre es tanto, que incluso cintas más pequeñas casi siempre ganan con su presencia, como "Pacto criminal", lanzada a cines en 2015, y que costó 55 millones de dólares, obteniendo casi 100 millones en recaudación.

Una que quedó casi tablas fue "Trascender", que solo consiguió 3 millones más de lo que se gastó en ella (100 millones contra 103 millones).

¿Frentazos? Algunos. "Mortdecai, el artista del engaño", que produjo y protagonizó hace siete años, tuvo pérdidas al costar 60 millones de dólares, pero únicamente logró 47 millones en cines.

Al final la balanza es positiva, por eso cuando se le preguntó a un productor de "Piratas del Caribe" si Depp estaría en la nueva entrega, aún estando en líos legales, la respuesta fue que era muy temprano para decir algo.

SE