Amber Heard vs Johnny Depp: Ex asistente acusa a la actriz de robarle su historia de abuso

La polémica aún no termina para Amber Heard a pesar del veredicto final del jurado de Fairfax a favor de su ex esposo, Johnny Depp. Ahora, la ex asistente de la actriz de "Aquaman" la está acusando de robarle su historia de abuso.

"Heard había robado mi conversación sobre la violencia sexual"

Se trata de Kate James, la ex asistente personal de Heard, quien expuso en el juicio algunas quejas de conducta cuando trabajó con la actriz, además de recibir un sueldo muy bajo y actividades extras a las establecidas como ir de compras y ocuparse de la administración o arreglar el auto.

"Me pagó 25 dólares por hora para empezar y finalmente accedió después de gritarme insultos a que me pagaría 50 mil al año una vez que comenzara a trabajar a tiempo completo", dijo James.

Más adelante, en una segunda declaración, Kate James contó que ella fue víctima de violación en Brasil, cuando tenía 20 años, por lo que, cuando leyó las presentaciones de Heard se dio cuenta de que la actriz había tomado la historia que ella le contó sobre los hechos.

"Para mi total conmoción y consternación, descubrí que la señora Heard había robado mi conversación sobre la violencia sexual con ella y la había convertido en su propia historia para beneficiarse a sí misma. Esto, por supuesto, me causó una angustia e indignación extrema porque se atrevería a intentar usar la experiencia más desgarradora de mi vida como su propia narrativa" lamentó.

James finalizó diciendo que, si bien ella había sido llamada a testificar, también lo hacía para dejar un precedente de que no se debe mentir sobre "una sobreviviente de violencia sexual".

Tras perder el juicio, Amber Heard tendrá que pagar 15 millones de dólares a Johnny Depp.

Así fue el veredicto del juicio Amber Heard vs Johnny Depp

La tarde de este miércoles el jurado leyó en voz alta el veredicto y describió que Haard había difamado a Depp con cada una de las tres declaraciones en el artículo publicado en The Washington Post.

A pesar de que se tenía previsto que a las 14:00 horas se leería, el jurado pidió un receso de unos minutos para corregir un formulario.

Durante la lectura del veredicto, sólo Amber Heard se presentó; Johnny Depp, por su parte, dijo que tenía compromisos personales.

Johnny Depp, de 58 años, presentó una demanda contra Heard por un artículo de opinión que escribió para The Washington Post en diciembre de 2018 en el que le describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Heard, nacida en Texas y con un papel protagonista en "Aquaman", no nombró a Depp en el artículo, pero él la demandó por insinuar que es un maltratador y pide 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

La actriz de 36 años contrademandó por 100 millones de dólares, diciendo que fue difamada por las declaraciones del abogado de Depp, Adam Waldman, quien dijo al Daily Mail que sus afirmaciones de abuso eran un "engaño".

PC