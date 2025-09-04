Giorgio Armani, ícono de la moda italiana, fallece a los 91 años

El diseñador, Giorgio Armani —figura revolucionaria de la Alta Costura y, también conocido como el “Rey” de la moda italiana— falleció este jueves a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell'Orco, su compañero durante los últimos 20 años, según informó su casa de moda.

“Con infinito pesar, el grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable motor: Giorgio Armani. El señor Armani, como siempre le han llamado con respeto y admiración sus empleados y colaboradores, falleció tranquilamente, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los diversos y siempre nuevos proyectos en curso y en desarrollo”.

Hace unas semanas —poco antes de cumplir 91 años— una infección pulmonar obligó a Armani a hospitalizarse y convalecer en su casa de la Via Borgonuovo de Milán; situación que lo obligó a perderse el desfile masculino de Alta Costura de junio, algo poco frecuente en el incansable diseñador que nunca abandonó los talleres.

"El Rey Giorgio" fue una leyenda absoluta de la moda. Un ícono universal de la costura contemporánea, quien siempre puso a la mujer y a su libertad en el centro de su estética.

Antes de fallecer, su casa de moda notificó que Armani planeaba un gran evento para festejar los 50 años de su firma durante la Semana de la Moda de Milán, llevada a cabo del 23 al 29 de septiembre de este 2025.

Con información de AP y EFE.

AO