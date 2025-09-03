John Milton sufre robo en Sinaloa

Sobre la carretera Culiacán-El Dorado, en el estado de Sinaloa, el famoso hipnotizador John Milton, quien concluyó su gira por el estado y viajaba rumbo al vecino estado de Nayarit, fue despojado de forma violenta de la camioneta en la que viajaba en compañía de su equipo. Los delincuentes realizaron disparos.

Se sabe que el hipnotizador y sus acompañantes se encuentran bien y que ninguno de ellos resultó lesionado tras las detonaciones efectuadas por uno de los hombres armados que los interceptaron en la ya mencionada vía terrestre.

La unidad en la que viajaba, una camioneta Cadillac de modelo reciente registrado a nombre de John Milton, fue reportada ante la Fiscalía General del Estado, donde ya se presentó la denuncia correspondiente. A raíz de ello, se desplegó un operativo de búsqueda en el que participan la Guardia Nacional, el Ejército y elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana Federal.

Sobre este hecho de violencia en la carretera Culiacán-El Dorado, en forma inicial se divulgó que este personaje del espectáculo había resultado herido de bala en una pierna, sin embargo, esto fue desmentido, al presentar la denuncia respectiva.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: México y EU reafirman cooperación en seguridad

OF