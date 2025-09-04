Esta película destronó a "Pinocho", de Del Toro, en la Cineteca Nacional

Hace tres años Pinocho , de Guillermo del Toro, fue un fenómeno mundial. Abarrotó cines independientes donde tuvo funciones especiales, se registró como una de las cintas más vistas en Netflix y coronó su marcha al ganar el Oscar en la categoría de Largometraje de Animación.

México no fue la excepción. Aunque el cineasta tapatío no pudo promoverla en suelo nacional, la tarea fue encomendada a los animadores mexicanos que se encargaron de la escena llamada internamente "la noche de los conejos", en la que el niño de madera convive con estos pequeños animales.

Las marionetas originales incluso llegaron a una exposición en Cineteca Nacional , donde la película vendió cerca de 50 mil boletos, con lo prácticamente hizo que la asistencia a la misma se duplicara.

Sin embargo, este año esa marca ha quedado atrás con otra producción también en stop motion, la técnica de animación que consiste en utilizar marionetas, moverlos milimétricamente, sacarles fotos y con 24 tomas distintas tener un segundo de movimiento. Entérate de qué película se trata.

La película que destronó a Pinocho en la Cineteca Nacional

La película que ha derrotado a Pinocho es la producción australiana Memorias de un caracol , que narra la vida de una niña solitaria con una afición a los caracoles y las novelas románticas.

El largometraje dirigido por Adam Elliot, que estuvo nominada en las recientes entregas del Oscar y el Globo de Oro, contabiliza, hasta ahora, 112 mil espectadores, manteniéndose hasta ahora 18 semanas en la cartelera, es decir, más de 4 meses.

El tiempo en pantalla se refiere a la Cineteca Xoco y de Las Artes, sumándose recién a la sede de Chapultepec.

"Ya es la más taquillera en la historia de Cineteca", dice Marina Stavenhagen, directora general de la Cineteca.

En la reciente entrega del Oscar, Elliot reconoció en Del Toro a alguien que ha sido importante en el mundo de la animación: "Es algo increíble que también Guillermo del Toro ha estado en el show. Nos ha demostrado que con la animación se puede contar cualquier historia. Guillermo, donde quiera que estés, gracias por todo lo que has hecho por la animación", expresó.

Ahora, al menos en boletos vendidos en México, lo superó. En lo que va del año, Memorias de un caracol contabiliza 112 mil 297 asistentes , a lo que difícilmente llegarán otras producciones.

En segundo lugar se encuentra la también animación Flow, ganadora del Oscar, con más de 873 mil boletos vendidos, seguida por Anora, de Sean Baker, con cerca de 41 mil.

