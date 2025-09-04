El mundo de la moda amaneció de luto tras darse a conocer la noticia del fallecimiento del diseñador italiano, Giorgio Armani, a los 91 años. Sin embargo, junto con el anuncio llegó la teoría que no puede faltar y que en esta ocasión tiene que ver con el futbol mexicano.

Luego de que se informara el deceso del famoso personaje del mundo de la moda, fanáticos del futbol recordaron "la maldición" de Aaron Ramsey, futbolista galés que en el presente Torneo Apertura 2025 juega para los Pumas de la Liga MX.

Aaron Ramsey apenas ha participado en dos partidos de los universitarios, sin embargo, ya dio muestras de su calidad al marcar su primer tanto el pasado domingo en el partido de la Jornada 7 ante Atlas. Con esa diana, los de la UNAM se impusieron en un juego que estuvo pasado por agua.

Pero además de la felicidad llegaron las teorías. Se dice que cada que el exseleccionado galés anota un gol, una celebridad fallece poco después.

La lista de estos singulares eventos ocurrió cuando en el año 2009 marcó un tanto para la Selección de Gales y luego se informó la muerte del periodista español Andrés Montes.

Luego, en 2011, anotó otro gol antes de la muerte de Osama Bin Laden y en el mismo año, de Steve Jobs.

Otras celebridades que han muerto tras una anotación de Aaron Ramsey son Whitney Houston, Paul Walker, Alan Rickman, o David Bowie.

Apenas han pasado cuatro días desde el gol en Ciudad Universitaria y curiosamente ahora coincidió con el deceso del reconocido diseñador Giorgio Armani.

Muertes famosas posteriores a goles de Aaron Ramsey

Osama Bin Laden (02-05-2011)

Steve Jobs (05-10-2011)

Muamar el Gadafi (20-10-2011)

Whitney Houston (11-02-2012)

Chavela Vargas (05-08-2012)

Paul Walker (30-11-2013)

Robin Williams (11-08-2014)

David Bowie (10-01-2016)

Alan Rickman (14-01-2016)

Nancy Reagan (06-03-2016)

Luke Perry (04-03-2019)

Giorgio Armani (04-09-2025)

Las reacciones a la muerte de Giorgio Armani tras el gol de Aaron Ramsey

