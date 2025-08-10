Joaquín López-Dóriga revela que padeció cáncer

El podcast audiovisual "María José + López Dóriga", transmitido en la plataforma de YouTube estrenó su capítulo 47 el pasado miércoles, donde el periodista Joaquín López-Dóriga compartió una experiencia personal por primera vez de manera pública.

En el episodio titulado "La batalla de López-Dóriga", el periodista y exconductor de Televisa reveló que fue diagnosticado con cáncer de colon en el año de 1993, cuando se desempeñaba como reportero para el periódico El Heraldo de México.

El periodista contó que los dolores en su estómago habían comenzado en mayo de 1993, durante la cobertura de una gira presidencial con el exmandatario Carlos Salinas de Gortari, en un evento de arte en Oaxaca junto al artista Francisco Toledo.

Durante la charla, el comunicador explicó que durante una cena con colegas, en el marco de la construcción de la supercarretera México-Oaxaca por el Gobierno de México, había comido mucho. "Chapulines, tlayudas, mole negro... bien cenados", comentó.

Después de esta cena, el periodista Fidel Samaniego le hace una llamada a la esposa de López-Dóriga, Teresa Adriana Pérez, donde le informó que el periodista, desde su habitación en el hotel, se había quejado durante la noche.

Luego de esa llamada, la esposa del periodista le agendó una cita en el hospital "Los Ángeles", para tener un diagnóstico médico. Fue ahí dónde le detectaron peritonitis y le informaron que debía ser operado de manera urgente.

Esa peritonitis fue determinante, ya que esa intervención quirúrgica reveló un pequeño tumor canceroso en el colon del periodista. "Me asombre de mi actitud", afirmó. "En ese momento dije ¿tiene cura o no tiene cura?... ¿Sí? Vamos a curarlo", explicó, dando a atender que actualmente se encuentra libre de cáncer.

Recientemente, el periodista de 78 años de edad se ausentó de su programa de radio y fue hospitalizado por presentar un cuadro de neumonía. Sin embargo, la situación no pasó a mayores y rápidamente retomó su lugar de trabajo.

MV