El Servicio Meteorológico Nacional, pronostica para este domingo, que el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, originará lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del país, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California, todas con descargas eléctricas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extenderá desde el noreste hasta el occidente del territorio nacional, con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, aunado con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe , generarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dichas regiones.

ESPECIAL / SMN

Este es el pronóstico de lluvias para hoy domingo 10 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

*Con información del SMN

