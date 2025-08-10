Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 11 al 15 de agosto

Aries

Bajo la guía de la carta del Mago, esta semana la fortuna y el triunfo estarán en tus manos, siempre que dejes atrás la inseguridad y mantengas claro tu objetivo. La prudencia será clave, pues tus palabras podrían ser malinterpretadas; evita involucrarte en problemas ajenos.

Atiende tu salud digestiva, ya que podrías enfrentar una infección estomacal o intestinal. Recuerda que tu bienestar depende en gran parte de tu alimentación. El rosa mexicano y el rojo intenso atraerán abundancia a tu vida; tus números mágicos son 06, 13 y 44, y tu mejor día será el 13 de agosto.

Capricornio y Leo serán tus mejores aliados. Un amor del pasado podría buscarte, pero lo mejor será vivir el presente. El Arcángel Metatrón te acompañará, ayudándote a transformar lo negativo en positivo y brindándote luz para guiar a otros.

Se avecinan días de mucho trabajo, resolución de pendientes y la llegada de un dinero extra. Evita la melancolía y sigue avanzando con constancia, incluso en proyectos académicos.

Tauro

La carta del Diablo te advierte sobre personas negativas y envidiosas a tu alrededor. Es momento de distanciarte de quienes obstaculizan tu felicidad. Un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo, junto con un buen perfume, te ayudará a cortar energías negativas.

Este es un periodo propicio para emprender tu propio negocio. El azul y el blanco potenciarán tu suerte; tus números mágicos son 05, 27 y 48, y tu punto débil serán tobillos y pies. Virgo y Capricornio serán tus signos afines. Si el amor en pareja se ha extinguido, considera cerrar el ciclo de forma pacífica.

El Arcángel Miguel te impulsa a actuar según tus planes para alcanzar el triunfo; las sorpresas económicas y los lujos se harán presentes. Aunque los compromisos académicos y laborales podrían presionarte, evita descargar tu frustración en los demás. Practica la tolerancia, pide perdón si es necesario y libera cargas del pasado.

Géminis

La carta del Mundo marca un tiempo de superación profesional y éxito en trámites importantes, especialmente en temas de extranjería. La constancia será tu aliada; no te dejes arrastrar por la rutina.

El estrés personal será tu principal reto, así que busca actividades que te relajen, como caminar o ir al cine. Mantente alerta ante posibles traiciones y evita confiar demasiado. Tu mejor día será el 14 de agosto; tus números mágicos, 14, 16 y 19, y tus colores de poder, azul y amarillo.

Acuario y Libra serán aliados importantes. Una propuesta de amor verdadero podría sorprenderte. El Arcángel Rafael te recuerda que los sueños se cumplen con fe y perseverancia, ayudándote a cerrar ciclos sentimentales y a encontrar paz. Una oferta laboral bien remunerada y la posibilidad de mudanza marcarán esta semana.

Cáncer

El As de Copas anuncia días llenos de energía positiva y oportunidades para madurar profesionalmente. Es momento de planificar tu futuro y no permitir que situaciones negativas te estanquen.

Un amor del pasado podría regresar, y tú decidirás si merece una segunda oportunidad. Tu mejor día será el 11 de agosto; tus números mágicos, 12, 26 y 33, y tus colores de poder, rojo y verde. Tu salud podría verse afectada por temas hormonales o exceso de azúcar; cuida tu descanso y alimentación.

El Arcángel Uriel te invita a ser auténtico, liberarte de complejos y buscar siempre la mejor opción para avanzar. Surgirán ideas para trabajar de forma independiente, invitaciones a viajes y proyectos humanitarios relacionados con mascotas.

Leo

Con el As de Oros como guía, el éxito está en tus manos, pero deberás ser discreto con tus planes y selectivo con las personas en quienes confías. Esta carta anuncia triunfos legales o migratorios y la importancia de mantener tu documentación en orden.

Se avecina un viaje por tu cumpleaños; disfrútalo al máximo. El negro y el amarillo serán tus colores de suerte; tus números mágicos, 04, 21 y 32, y tu mejor día, el 11 de agosto. Tu salud mental requerirá atención, especialmente para evitar depresión o insomnio.

El Arcángel Miguel te insta al autocontrol y a mantener una actitud positiva en lo laboral y académico. Llegará un reconocimiento económico y un regalo que te alegrará. Evita problemas digestivos y busca una alimentación más saludable. Si enfrentas procesos de divorcio o acuerdos legales, procura llegar a conciliaciones justas.

Virgo

La carta de la Rueda de la Fortuna anuncia que es momento de dar tu máximo esfuerzo; la mediocridad no tiene lugar en tu vida. Las etapas difíciles quedan atrás y es tiempo de vivir con entusiasmo el presente.

Tus mejores aliados serán Tauro y Aries; tu mejor día, el 12 de agosto; tus colores de poder, rojo y amarillo, y tus números mágicos, 22, 23 y 29. El páncreas y la acumulación de grasa serán tus puntos débiles, así que cuida tu alimentación.

El Arcángel Metatrón te recuerda que la vida es maravillosa y que la prosperidad llega con pensamientos positivos y acciones altruistas. Aunque el trabajo y los estudios te exijan más, una buena organización evitará el estrés. Una expareja podría invitarte a salir, pero lo mejor será seguir adelante. Un cambio de imagen y la compra de ropa nueva renovarán tu energía.

Libra

La carta del Juicio indica que es momento de crecer profesionalmente y decidir si permanecer en tu trabajo actual o buscar nuevas oportunidades. Todo trámite legal pendiente podrá resolverse favorablemente.

Tu mejor día será el 13 de agosto; tus números mágicos, 08, 24 y 40, y tus colores, verde y blanco. Tu punto débil es la piel y el cabello; atiéndelos con cuidado. Aries y Géminis serán tus signos compatibles.

El Arcángel Uriel te ayudará a vencer obstáculos y a cortar energías negativas, atrayendo éxito laboral. Un amor del pasado podría reaparecer; date la oportunidad de amar nuevamente si así lo sientes. Mantente paciente, pues las energías cósmicas se alinean a tu favor.

Escorpión

La carta de la Estrella anuncia metas claras y cambios positivos en lo laboral, así como la oportunidad de construir un patrimonio. Personas influyentes podrían ayudarte a mejorar tus ingresos.

Evita relaciones basadas en interés económico. Tu mejor día será el 12 de agosto; tus números mágicos, 15, 26 y 30; tus colores, rojo y naranja. Riñón e hígado serán tus puntos débiles. Leo y Piscis serán aliados importantes.

El Arcángel Metatrón te ayudará a mantener tu fortaleza espiritual y a alejar amistades o amores nocivos. Piensa bien antes de actuar o hablar para evitar complicaciones. Semana de posibles cambios laborales y viajes inesperados.

Sagitario

La carta del Sol te invita a brillar y controlar tu carácter para no sabotear tus oportunidades. Un ingreso extra por la venta de una propiedad llegará, pero cuídate de chismes laborales.

Tu mejor día será el 11 de agosto; tus números mágicos, 01, 07 y 19, y tus colores, azul y rojo. Tu punto débil será la gastritis y las úlceras. Aries y Libra serán signos afines. El Arcángel Gabriel te guiará para reorganizar tu vida y eliminar lo negativo.

Es momento de pedir lo que realmente deseas y evitar conflictos sentimentales. Considera alejarte de amores incompatibles. Podrías someterte a una cirugía estética; mantente atento a evitar excesos y cerrarás un contrato lucrativo.

Capricornio

El Carruaje señala que no debes temer al futuro, sino llenarte de energía positiva y entusiasmo para concretar negocios o cambios laborales. Evita la compañía de personas que drenan tu energía.

Podrías recibir una invitación para dar clases. Sé precavido con tus pertenencias. Tu mejor día será el 13 de agosto; tus números mágicos, 03, 10 y 24; tus colores, rojo y blanco. Riñón e infecciones serán tus puntos débiles.

Aries y Virgo serán signos compatibles. El Arcángel Uriel te protegerá y te brindará oportunidades de crecimiento laboral. Podrías recibir una propuesta de beca para estudios en el extranjero. Deja de buscar la aprobación externa y concéntrate en tu bienestar.

Acuario

La carta del Loco te recuerda la importancia de estabilizar tu vida, tanto en el ámbito personal como profesional. Es tiempo de buscar una relación sólida y evitar cambios constantes de trabajo.

Un préstamo te permitirá liquidar deudas o cambiar de coche. La carta del Loco anuncia dinero rápido y suerte en juegos de azar; tus números mágicos son 02, 09 y 28; tus colores, amarillo y verde; tu mejor día, el 12 de agosto. Géminis y Libra serán tus mejores aliados.

El Arcángel Miguel te guiará en momentos de crisis, ayudándote a recibir lo que se te debe y a resolver situaciones legales. Será una semana de intenso trabajo, con nuevos jefes y una sorpresa agradable. Una invitación familiar para un viaje y más contacto con el sol te revitalizarán.

Piscis

La carta de la Torre te aconseja mantenerte al margen de problemas ajenos. Días de descanso y vacaciones con la familia te recargarán de energía. Una propuesta laboral con personas del extranjero podría abrirte nuevas puertas.

Tu mejor día será el 11 de agosto; tus números mágicos, 11, 17 y 18; tus colores, amarillo y naranja. La garganta y las infecciones virales serán tus puntos débiles. Escorpio y Cáncer serán signos compatibles.

El Arcángel Uriel te ayudará a progresar económicamente y a atraer el amor verdadero. Una buena noticia desde lejos y un regalo inesperado alegrarán tus días. La participación en una asociación de protección animal reforzará tu espíritu humanitario.

Con información de Mhoni Vidente

MF