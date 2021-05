Jerónimo Folgueira es el nuevo CEO de Deezer

La plataforma streaming Deezer, anunció el nombramiento de Jerónimo Folgueira como nuevo CEO de la empresa. Asume el puesto de Hans-Holger Albrecht, un veterano de la industria del entretenimiento que ha sido el responsable de la transformación y crecimiento de la empresa desde 2015. Hans-Holger seguirá apoyando a Deezer como Member of the Board of Directors. La transición se llevará a cabo a finales del mes de junio de 2021.

Antes de integrarse a Deezer, Jerónimo fue Chief Executive Officer y Director of the Board de Spark Networks (NYSE: LOV) en Berlín. En ese tiempo lideró la transformación de Spark Networks a lo largo de tres operaciones estratégicas de fusiones y adquisiciones, cuadruplicando el tamaño de la empresa en cuatro años. Además, supervisó la cotización de la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange o NYSE) en noviembre de 2017. Esto lo convirtió en su momento en el CEO europeo más joven del NYSE, informó Deezer.

Jerónimo también ha ejercido altos cargos directivos en Betfair, Bigpoint y RTL Group. Cuenta con un MBA de Columbia Business School y se licenció en Economía en la Universidad de Navarra. Es Member of the Board of Directors de Tio Tech, una Compañía con Propósito Especial de Adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) que cotiza en el Nasdaq y cuyo objetivo es ayudar a las empresas unicornio europeas a acceder a los mercados de capitales de Estados Unidos.

“No puedo sentirme más emocionado de integrarme a Deezer. Soy un apasionado de la música y los podcasts. Ocupan un espacio especial en nuestro corazón y el equipo de Deezer ha forjado un servicio que se ha convertido en el acompañante perfecto en la vida cotidiana de las personas”, expresó Jerónimo Folgueira, recién nombrado CEO de Deezer.

Añadió que “Deezer es un actor clave y ha contribuido al rápido crecimiento del streaming de música en todo el mundo. Tenemos una plataforma sumamente competitiva con funcionalidades únicas que les encantan a los oyentes. Eso indica que estamos en un gran punto para acelerar nuestro crecimiento y captar muchas nuevas oportunidades, lo que beneficiará tanto a los artistas, como a los fans de la música. Estoy deseando llegar a conocer al equipo y ponernos a escribir juntos el siguiente capítulo de la historia de la compañía”.

Por su parte, Hans-Holger Albrecht, ex CEO de Deezer también compartió su sentir ante el nuevo cambio en Deezer.

“Mis años como CEO de Deezer me han permitido liderar un equipo extraordinario en un camino de crecimiento. Gracias al apoyo de todos los accionistas y socios, y un dedicado equipo de 600 personas, hemos construido el cuarto servicio global de streaming de audio más importante del mundo. Nuestros ingresos han crecido más de un 300 por ciento en los últimos cinco años y nuestra plataforma tiene un promedio de más de 600 streams (transmisiones) mensuales por usuario activo. Contamos con una estrategia clara para brindar crecimiento y valor sostenible y a largo plazo en favor de nuestros accionistas, artistas y usuarios. La reciente inversión en Dreamstage también nos permitirá seguir innovando en la relación entre artistas y fans”.

Jerónimo ahora dará inicio a su trabajo con el Board of Directors de Deezer, el equipo ejecutivo gerencial y el resto del equipo para garantizar que se dé una transición fluida en junio.

