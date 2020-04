Irreverente y sin tapujos

Dicen que nunca es tarde para vivir nuevas experiencias y Ana de la Reguera lo sabe muy bien, pues después de participar en dramas como “Las Aparicio” o “Capadocia”, desde hoy la veremos en “Ana”, la nueva serie de comedia de Amazon Prime Video.

“Creo que la gente sólo conocía un lado mío y ahora descubrirá que soy una persona relajada y con un gran sentido del humor ácido”, comenta la actriz desde su casa en Los Ángeles, donde está pasando la cuarentena.

Para la actriz, la serie semiautobiográfica de 10 capítulos refleja un momento de cambio personal y es que “Ana” surgió después de haber hecho muchas pruebas para un personaje de comedia que soñaba hacer pero que no se dio: “De pronto dije, ‘¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con las ganas de hacer algo que me gusta tanto y que yo tenga que depender de otros para poder hacer un personaje como ese’”, señaló.

En “Ana”, su rol casi puede saborear la victoria de ser elegida en un casting importante en Los Ángeles cuando se entera que le dieron el papel a una “influencer” más joven que, para empeorar todo, no es de su agrado.

A sus casi 40 años, con la renta atrasada, las revistas de espectáculos captándola en situaciones comprometedoras y su madre llamándola por teléfono para decirle qué hacer, “Ana” se enamora de la hija de uno de sus galanes: “Siempre tenemos a la mamá o al papá o algún familiar dentro de nuestra cabeza cuando vas a hacer algo que no debes”, comenta De la Reguera sobre su madre, interpretada en la serie por la actriz Tina Romero, quien la acompaña como una especie de consciencia que se le aparece cuando hace cosas “impensables” como salir en público sin usar labial.

La hermana de Ana, en la vida real, la rockera Ali Gua Gua, tiene una participación especial en la serie: “Casi la obligué a hacerlo porque no quería”, comparte.

“Mi hermana siempre ha sido una de las inspiraciones más grandes en mi vida y yo le agradezco mucho que esté presente”.

De la Reguera explica que tanto su personalidad como la de su personaje es una combinación del carácter de su hermana y de su mamá: “Mi hermana siempre me está empujando a atreverme a salir de los esquemas, lo cual es un contraste muy grande con mi madre, quien fue Miss Veracruz y vive preocupada por las apariencias”.

Tras el estreno de la primera temporada, la actriz espera que “Ana” tenga tres temporadas más; sobre su rol como productora de este proyecto confesó que fue una experiencia gratificante: “Fue un aprendizaje intenso; sobre todo cuando es algo tan personal porque cada cosa, cada toma, cada foto, todo te importa... Ha sido muy entretenido y también ha sido mi mayor escuela, yo creo”.

Entre sus próximos estrenos como actriz también están la secuela de “The Purge” y la película de terror “Army of the Dead” de Netflix, por ahora sin fecha de estreno definida debido a la pandemia.

Para la misma plataforma, también alista el estreno de la cinta “El rey de todo el mundo”, donde compartirá créditos con el bailarín tapatío Isaac Hernández, la cual fue filmada parcialmente en locaciones de Jalisco.

