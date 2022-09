“Iron Chef México”: Paty Cantú lanza reto gastronómico a los tapatíos

La tapatía Paty Cantú no solo tiene el don de la música y la composición, el público podrá darse cuenta hoy miércoles que también es una excelente anfitriona con el estreno en Netflix de la primera temporada de “Iron Chef México” donde comparte la conducción con el experto gastronómico Poncho Cadena.

En entrevista exclusiva para EL INFORMADOR, Paty habla sobre esta experiencia en su vida luego de decretar que quería desarrollarse en otras actividades más allá de la música, un plan que se está tomando en serio.

“Fue un momento muy particular cuando recibí la invitación, porque quería diversificarme, ampliar mis posibilidades del presente y del futuro, seguiré haciendo música siempre, pero qué más… Entonces, iba como decretando cosas y de verdad iban llegando, se gestaron muchos proyectos que están por salir y el primero de ellos es ‘Iron Chef’, donde estoy conduciendo en un contexto que me hace sentir muy cómoda”.

Esto lo expresa porque ella está interesada en mostrar a la cultura mexicana desde otro ángulo, “con una competencia muy emocionante y muy crítica, porque pasan cosas en los capítulos y de verdad no sabes (si los participantes) van a terminar (de cocinar), todo se pone cardíaco con este ‘desorden ordenado’ que tenemos los mexicanos y que nos hace ser más cálidos; este no es un formato rígido para nosotros, hay toda una familiaridad”.

Además, refrenda que ama comer, “soy la amiga, la hija, la hermana o la novia que vamos a restaurantes y confían en mí para escoger el lugar y el menú, porque saben que soy de buen comer y de probar cosas nuevas… Cuando comencé a tener la oportunidad de viajar mucho por mi trabajo, empecé a hacerme de tiempo para conocer diversos locales”.

Resalta que fue a través de una llamada por Zoom donde le pusieron partes del programa, donde le consultaban sus opiniones y “yo iba comentando todo, sí con el gusto por la comida, pero no con el conocimiento de un experto, fueron las curiosidades normales que tiene cualquier persona, y después me enteré que había hecho un casting (junto) con otras 20 personas y yo no lo podía creer, qué bueno que no lo supe, me hubiera dado nervio”. Pero esa era la idea de la producción, llevar a una presentadora como Paty que es fanática de la comida que no lo sabe todo y que está interesada en saber más divirtiéndose con la competencia.

Durante los capítulos el público podrá ver cómo los participantes trabajan con ingredientes tan difíciles como la carne de avestruz, entre otros, desarrollando auténticos platillos de calidad gourmet.

—¿Qué recuerdo atesoras con la cocina?

—Yo tengo familia de Jalisco, de Sonora, de Estados Unidos y de Alemania. Entonces, me acuerdo de una Navidad donde pudimos reunirnos todos y nadie quería dejar de lado su propia tradición culinaria. Entonces, hicimos platillos chiquitos, había como un buffet casero donde había de todo: bacalao, pavo, lomo alemán… cosas con mucho picante. Y en ese momento entendí que había algo diferente en esa cena para mí, porque somos gente de muchas culturas y muchos lugares donde la comida no es la misma, pero la celebración sí.

—¿Cuál es el ingrediente que más te gusta?

—¡Picante!... Soy de Guadalajara y a todo (también) le pongo limón. Y la verdad es que a cosas muy gourmet les quiero poner cátsup, lo cual no es considerado ni un poquito gourmet, pero sí es muy tapatío.

—¿Qué ingrediente endulza tu vida?

—El ingrediente que endulza mi vida, literal, es el cacao; y en lo metafórico, la música.

—¿Qué ingrediente amarga tu vida?

—Es cuando el limón te sale malo, no puedes hacer limonada y tienes que cocinarlo y hacerte un pay, o como el plátano que cuando está pasado puedes hacerte un pan. Y me pasa también en mi vida real, a veces cuando el amor o el trabajo no me salen bien o un plan me sale diferente, he aprendido eso, entender que no es que algo me haya salido mal, sino distinto y entender qué puedo hacer con esto que no es lo que planee para que siga siendo algo bueno.

—¿Cuál es el platillo que preparas cuando quieres apapachar a alguien?

—Le podría hornear un pastelito de tarta vienesa.

—A todos se nos ha quemado el agua o no nos ha cuajado la gelatina, ¿qué haces tú para resolver lo que a veces no sale cómo lo esperas?

—Muchas veces cuando todo se me quema y me sale mal en la vida, hago canciones, eso es como mi refugio; incluso, cuando me sale mal una canción, hago otra.

¡Paty quiere tus recetas favoritas!

Ahora que se estrene “Iron Chef México”, Paty se ha comprometido a replicar un par de las recetas del programa a través de sus redes sociales: “Ya una vez hice un live cocinando y la gente pensó que era un programa de comedia y se reían de que nada me salía… buena para comer, mala para cocinar, pero si me quieren retar, díganme cuáles son sus recetas favoritas del programa y las hacemos”.

El dato

Los protagonistas

Conductores : Paty Cantú, Poncho Cadena y Xanic Zondowicz.

: Paty Cantú, Poncho Cadena y Xanic Zondowicz. Jueces : Sophie Avernin y Gerardo Vázquez Lugo.

: Sophie Avernin y Gerardo Vázquez Lugo. Estrellas invitadas: Michelle Rodríguez, Biby Gaytán, Pedrito Sola, Belinda y Christopher von Uckermann, entre otros.

¿Quiénes son los chefs que participan?

Iron Chef Roberto Solís : Pionero en la vanguardia de la cocina mexicana. Originario de Mérida, Yucatán, dirige la cocina del restaurante Néctar.

: Pionero en la vanguardia de la cocina mexicana. Originario de Mérida, Yucatán, dirige la cocina del restaurante Néctar. Iron Chef Gabriela Ruiz : Originaria de Comalcalco, Tabasco, es propietaria y chef del restaurante Carmela y Sal en CDMX y de Vuelve Carmela en Villahermosa.

: Originaria de Comalcalco, Tabasco, es propietaria y chef del restaurante Carmela y Sal en CDMX y de Vuelve Carmela en Villahermosa. Iron Chef Francisco Ruano : Lidera el restaurante Alcalde, considerado uno de los mejores de todo México.

: Lidera el restaurante Alcalde, considerado uno de los mejores de todo México. Chefs retadores: Claudia Albertina Ruíz, Francisco Molina, Karen Valadez, Abel Hernández, Diana Dávila, Pablo Salas, Adria Marina y Claudette Zepeda.

CT