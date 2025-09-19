Halsey revela que su disquera no le permite sacar un nuevo álbum por ESTA razón

Recientemente, la cantante estadounidense, Halsey, participó en una entrevista junto a Zane Lowe, para Apple Music, en la que reveló que su disquera no le permite sacar nueva música.

En octubre del 2024, publicó su quinto álbum de estudio, The Great Impersonator, un álbum conceptual que explora sonidos que recorren distintas décadas de la música pop. Líricamente, el álbum habla de sus miedos, de su recorrido como madre soltera, y en cierto modo es una carta de despedida, pues la artista creía que sería su último álbum antes de morir, ya que padece de lupus y leucemia, y durante un tiempo estuvo bastante grave.

“No puedo hacer un álbum ahora mismo, no me lo es permitido. The Great Impersonator (su álbum más reciente) no tuvo el rendimiento que esperaban. Y si soy honesta contigo, el álbum vendió 100 mil copias la primera semana. Esa es una primera semana bastante grande. Especialmente para un artista que no ha tenido un éxito en mucho tiempo”, explicó la cantante.

Continuó argumentando: “El tour For My Last Trick es el tour más vendido de toda mi carrera. Pero quieren los números de Manic (su tercer álbum y el más popular). No puedo hacer eso cada vez. Debería ser lo suficientemente bueno que lo haga de vez en cuando, pero no lo es. Y lo que sería considerado una historia de éxito para la mayoría de los artistas, es decir, 100 mil álbumes la primera semana en una era en la que no vendemos música física, es un fracaso en el contexto del tipo de éxito que he tenido anteriormente ”.

“ Hice un álbum conceptual experimental sobre cómo casi me muero. No voy a hacer esos números. Estoy en el fondo de una categoría en la que ya no estoy, cuando debería estar en la cima de una categoría en la que estoy ahora”, manifestó.

Hace un par de años, Halsey ya se había quejado de que su disquera de ese entonces no le permitía sacar nueva música, a menos que comprobaran su “viralidad”, en una era en la que los más grande hits se forman a través de plataformas como TikTok.

En 2023, la cantante abandonó Capilor Records y pocos meses después firmó un nuevo contrato con Columbia Records, confiando en que ahora tendría total libertad creativa y control sobre su música.

“La gente dice que If I Can't Have Love I Want Power es el mejor disco de mi carrera, y tal vez sea cierto. En un futuro el tiempo les dará la razón justo como lo que paso con BADLANDS. En unos años quizá será de los mejores discos conceptuales de la última década”, dijo.

"Cuando esos artículos salgan a la luz estaré muy feliz, pero es gracioso y un poco injusto el tiempo, ya que este disco fue hecho en plena pandemia, estaba embarazada, no gozaba de un estado de salud que tu digas favorable , y en ese momento la industria estaba en otro momento en donde el target se encontraba en la música de fácil acceso como TikToK. Es un poco desalentador ya que mi antigua disquera me abandono por este disco. Ellos esperaban el mismo rendimiento que mi antecesor (Manic) e incluso pienso que el publico mismo también esperaba eso".

Sus declaraciones han causado revuelo en las redes sociales, pues ella no es la única artista en esta situación. Asimismo, consideran injusto el trato de su disquera, pues a pesar de su salud, Halsey ha brindado proyectos sólidos, con una narrativa lírica y visual impresionantes, y reprueban el hecho de que las discográficas se enfoquen sólo en los números.

¿Quién es Halsey?

Ashley Nicolette Frangipane, artísticamente conocida como Halsey, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y activista estadounidense. Debutó en el 2012 y tiene 5 álbumes de estudio: Bandlands (2015), Hopeless Fountain Kingdom (2017), Manic (2019), If I Can't Have Love, I Want Power (2021) y The Great Impersonator (2024).

La artista se consolidó en la “era Tumblr”, gracias a su estética y música alternativa con la que logró conectar con miles de fanáticos alrededor del mundo.

En julio del 2021, tuvo a su hijo Ender, y en junio del 2024, Halsey reveló que padece lupus , una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario, que normalmente ayuda a proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades, ataca sus propios tejidos. Este ataque causa inflamación y, en algunos casos, daño permanente de los tejidos.

Además, también padece leucemia, un tipo de cáncer que afecta a las células sanguíneas, originándose en la médula ósea, el tejido esponjoso dentro de los huesos que produce las células de la sangre.

Actualmente, la cantante se encuentra bastante estable en su salud , y recientemente anunció su Back to Bandlands Tour, en el que estará visitando nuestro país el próximo 22 de octubre.

AL