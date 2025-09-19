Viernes, 19 de Septiembre 2025

Tyler, The Creator en la Arena Guadalajara: Precios de los boletos

Esto es todo lo que debes saber sobre la venta de boletos para la fecha de Tyler, The Creator en la Arena Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Tyler, The Creator se presentará el próximo 29 de marzo en la Arena Guadalajara. ESPECIAL / AP / ARCHIVO

En marzo de 2026, Tyler, The Creator llegará a Guadalajara como parte de la etapa latinoamericana de CHROMAKOPIA: The World Tour. La cita es el domingo 29 de marzo del próximo año en la Arena Guadalajara en punto de las 21:00 horas.

El anuncio se dio mientras el rapero se encontraba recorriendo Asia con el mismo espectáculo, que acompaña a su álbum CHROMAKOPIA, lanzado a finales de 2024. La gira mundial ha pasado por escenarios de gran formato en Estados Unidos, donde agotó seis fechas en Los Ángeles y cuatro en Nueva York.

En México, Tyler también visitará el centro del país con una fecha en el Palacio de los Deportes.

En cuanto a la fecha dentro de la Arena Guadalajara, el día de hoy comenzó la venta general a este concierto tan esperado que no contó con preventa de boletos. A continuación te mostramos el mapa del recinto con los precios para que puedas adquirir tus boletos.

Estos son los precios de los boletos para ver a Tyler, The Creator en la Arena Guadalajara

 
  • Rosa - $879
  • Café - $1,067
  • Capacidades diferentes 2 - $1,318 pesos
  • Gris - $1,318
  • Celeste - $1,695
  • Morado - $2,197
  • General GA - $2,385
  • Azul - $2,824
  • Banco Azteca - $3,452
  • Megacable - $3,452
  • Elektra - $3,452
  • Sabritas - $4,075
  • Super palco - $4,075
  • Amarillo - $4,075
  • Front GA - $4,380
  • Aeroméxico - $4,685
  • Rojo - $4,685
  • Capacidades diferentes 1 - $4,685
  • Plus ultra - $4,685
  • Paquete Mask 2 - $5,661
  • Paquete Mask 1 - $6,881
  • Paquete Sticky - $8,528
  • Paquete Darling VIP- $12,920

La venta de boletos se realiza a través del sistema Superboletos en la página en línea o en taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

