Tyler, The Creator en la Arena Guadalajara: Precios de los boletos

En marzo de 2026, Tyler, The Creator llegará a Guadalajara como parte de la etapa latinoamericana de CHROMAKOPIA: The World Tour. La cita es el domingo 29 de marzo del próximo año en la Arena Guadalajara en punto de las 21:00 horas.

El anuncio se dio mientras el rapero se encontraba recorriendo Asia con el mismo espectáculo, que acompaña a su álbum CHROMAKOPIA, lanzado a finales de 2024. La gira mundial ha pasado por escenarios de gran formato en Estados Unidos, donde agotó seis fechas en Los Ángeles y cuatro en Nueva York.

En México, Tyler también visitará el centro del país con una fecha en el Palacio de los Deportes.

En cuanto a la fecha dentro de la Arena Guadalajara, el día de hoy comenzó la venta general a este concierto tan esperado que no contó con preventa de boletos. A continuación te mostramos el mapa del recinto con los precios para que puedas adquirir tus boletos.

Estos son los precios de los boletos para ver a Tyler, The Creator en la Arena Guadalajara

Rosa - $879

Café - $1,067

Capacidades diferentes 2 - $1,318 pesos

Gris - $1,318

Celeste - $1,695

Morado - $2,197

General GA - $2,385

Azul - $2,824

Banco Azteca - $3,452

Megacable - $3,452

Elektra - $3,452

Sabritas - $4,075

Super palco - $4,075

Amarillo - $4,075

Front GA - $4,380

Aeroméxico - $4,685

Rojo - $4,685

Capacidades diferentes 1 - $4,685

Plus ultra - $4,685

Paquete Mask 2 - $5,661

Paquete Mask 1 - $6,881

Paquete Sticky - $8,528

Paquete Darling VIP- $12,920

La venta de boletos se realiza a través del sistema Superboletos en la página en línea o en taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

