Tyler, The Creator en la Arena Guadalajara: Precios de los boletos

En marzo de 2026, Tyler, The Creator llegará a Guadalajara como parte de la etapa latinoamericana de CHROMAKOPIA: The World Tour. La cita es el domingo 29 de marzo del próximo año en la Arena Guadalajara en punto de las 21:00 horas.El anuncio se dio mientras el rapero se encontraba recorriendo Asia con el mismo espectáculo, que acompaña a su álbum CHROMAKOPIA, lanzado a finales de 2024. La gira mundial ha pasado por escenarios de gran formato en Estados Unidos, donde agotó seis fechas en Los Ángeles y cuatro en Nueva York.En México, Tyler también visitará el centro del país con una fecha en el Palacio de los Deportes.En cuanto a la fecha dentro de la Arena Guadalajara, el día de hoy comenzó la venta general a este concierto tan esperado que no contó con preventa de boletos. A continuación te mostramos el mapa del recinto con los precios para que puedas adquirir tus boletos.La venta de boletos se realiza a través del sistema Superboletos en la página en línea o en taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.