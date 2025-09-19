Es viernes y Netflix ofrece dos nuevos contenidos para ver hoy o los siguientes dos días. Conoce cuáles son los lanzamientos de este 19 de septiembre y disfruta de la mejor historia para tu entretenimiento audiovisual desde el confort de tu casa.

El hotel embrujado. ESPECIAL/NETFLIX.

El hotel embrujado

Es una serie de animación de terror y comedia que ya está disponible en Netflix. Una madre de dos hijos lucha por sacar adelante un hotel embrujado con la ayuda de su hermano, del que llevaba tiempo distanciada y que, además de ser uno de los fantasmas que rondan el lugar, piensa que las ideas de los demás fantasmas son bastante buenas.

El refugio atómico. ESPECIAL/NETFLIX.

El refugio atómico

Es una serie española de drama y thriller de ocho episodios que se estrena en Netflix. Ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se ve obligado a convivir en un búnker de lujo diseñado para soportar cualquier tipo de catástrofe. Kimera Underground Park se transforma en el claustrofóbico escenario para dos familias marcadas por una herida del pasado. Aisladas bajo tierra y sin la menor posibilidad de escapar, las familias liberan sus secretos más profundos, aunque también surgen alianzas inesperadas. Una radiografía emocional desmedida e impactante de millonarios atrapados en un refugio de oro. Con Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Montse Guallar, Pau Simón, Alícia Falcó, Agustina Bisio, Álex Villazán.

XM