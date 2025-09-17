Latin Grammy 2025: ¿Quiénes son las ausencias más destacadas en los nominados?

La noche más importante para la música latina está por llegar, y este miércoles anunciaron a los artistas y agrupaciones nominadas a los premios Latin Grammy 2025, lo que generó todo tipo de reacciones.

Los Latin Grammy, o Grammy Latinos, son el evento que premia a los actos musicales más relevantes e influyentes del año , por lo que dentro de sus listas de invitados figuran algunas de las celebridades más aclamadas del momento.

Te puede interesar: Bad Bunny se convierte en el artista con más nominaciones en los Latin Grammy 2025

No obstante, esta tarde, tras revelar los nombres de los nominados, muchas personas notaron la ausencia de algunos exitosos músicos que no figuraron en ninguna categoría.

Aunque artistas como Bad Bunny, Edgar Barrera y CA7RIEL & Paco Amoroso encabezan las nominaciones de los Latin Grammy, otros tantos cantantes como Natti Natasha, Fuerza Regida y Xavi brillaron por su ausencia.

Fuerza Regida fue uno de los que causó más conmoción, ya que tan solo en mayo de este año el grupo debutó con su álbum 111XPANTIA en el No. 2 del Billboard 200, convirtiéndose en el disco en español de un dúo o grupo con el puesto más alto en la lista.

A su vez, encabezó el puesto No. 1 en la lista de Los 25 Mejores Álbumes de Música Latina de 2025 Hasta Ahora, publicada en julio.

Sin embargo, no fue nominado a Álbum del Año ni siquiera entró en alguna de las categorías de música mexicana. Aunque su canción “Me jalo”, una colaboración con Grupo Frontera, sí fue nominada.

Por su parte, Natti Natasha, quien llegó al puesto número 6 de la lista Top Tropical Albums de Billboard con su álbum Natti Natasha En Amargue, fue omitida totalmente en la categoría de Mejor Álbum de Merengue/Bachata, lo que resultó bastante inesperado.

Por segundo año consecutivo, el cantautor mexicano Xavi, quien desde su debut elevó las apuestas a su favor alcanzando los mejores puestos en las listas , no logró ser parte de los nominados.

Danny Ocean, quien también se ha convertido en uno de los favoritos del público, además de que este año estrenó varios sencillos que alcanzaron buen lugar en las listas de popularidad , no recibió ninguna nominación.

Otros artistas como la creciente promesa Noreh y el dúo previamente ganador del Grammy Gente de Zona tampoco recibieron una nominación, a pesar de lo que muchos previeron.

Sin embargo, todo quedará verdaderamente definitivo este próximo jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, en la 26ª entrega anual del Latin Grammy 2025 .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP