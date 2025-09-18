Explosión en Iztapalapa: Hospitales rechazan donativos de Bellakath; ésta es la razón

La explosión de una pipa de gas ocurrida el 10 de septiembre en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó a varias personas heridas y generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia tanto locales como federales. El incidente no solo puso en evidencia la vulnerabilidad de los afectados, sino que también abrió un debate sobre la necesidad de agilizar los procesos para canalizar donativos en situaciones de emergencia, evitando que el apoyo ciudadano se frene por trámites burocráticos.

En medio de esta situación, la cantante e influencer Bellakath decidió brindar ayuda de manera personal. La intérprete destinó más de 121 mil pesos a la compra de material de curación y acudió directamente a hospitales que atendieron a los lesionados para entregar los insumos.

Su primera parada fue en la Clínica 197 del IMSS, ubicada en Texcoco. Sin embargo, el personal médico le informó que no podían recibir la donación debido a que “ya contaban con los insumos requeridos”. Al día siguiente, la artista acudió a la Clínica 53 del IMSS en Santa Martha, donde le explicaron que ya no había pacientes hospitalizados relacionados con el accidente, por lo que tampoco podían aceptar los materiales.

Ante esta situación, Bellakath manifestó su inconformidad en redes sociales, dejando claro que lo más importante es que la ayuda llegue a quienes realmente lo necesiten:

“Aunque ya no sea para las víctimas de la explosión, lo importante es que llegue a quien lo necesite”, señaló.

Hasta ahora no se ha confirmado si logró ubicar una institución que acepte el donativo. No obstante, sus seguidores han propuesto distintas opciones para canalizar los insumos, ya sea hacia otras clínicas o a asociaciones de beneficencia.

BB