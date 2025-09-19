Ale Cosío es una joven actriz tapatía, quien está nominada por la película La Arriera en la categoría de “Revelación Actoral” en los Premios Ariel, que se realizarán este 20 de septiembre en Puerto Vallarta. En entrevista para Gente Bien, Ale Cosío platica sobre esta nominación así como su debut cinematográfico.

Ale Cosío. ESPECIAL/CORTESÍA ALE COSÍO.

Acerca de su experiencia en La Arriera dirigida por Isabel Cristina Fregoso y protagonizada por Andrea Aldana, comenta que fue su primera película y “fue una experiencia muy bonita que me la llevó directo al corazón, la recuerdo con tanto amor porque así lo estaba viviendo, a pesar de los retos que tuvimos y cosas técnicas que tuvimos que afrontar”. Agrega que “fue una experiencia que me marcó, porque entré y conocí el lado del cine, me tocó la fortuna de trabajar con un equipo que la mayoría eran mujeres, que luego para mí fue muy impactante que todos estaban diciendo ‘ay, es que esta película está llena de mujeres y cómo es posible’, y yo ‘pero ¿qué tiene de raro?’, y cuando me fui a trabajar a otros lados entendí por qué fue el super highlight de que eran muchas mujeres”. Y hace énfasis que para filmar este largometraje se tuvo que ir a vivir a Mascota, Jalisco, “es precioso, terminábamos de filmar y todavía seguíamos en la ficción, porque en donde estábamos viviendo en vez de coches pasaban personas con sus caballos, entonces fue muy bonito, aprendí demasiado, desarrollé habilidades que nunca me imaginé tener, aprendí cómo hacer tortillas desde cero desgranando el elote, a recoger huevos, ordeñar y cosas así, que me encantaron, y la verdad, es que el trabajo que hizo todo el equipo se ve en pantalla y es muy emocionante poder compartirlo”.

Mientras que acerca de su nominación como Actriz Revelación en los Premios de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Ariel, afirma que “llega con mucha sorpresa porque no me lo esperaba en lo absoluto, y también es muy bonito porque me acuerdo de mi yo de hace cuatro años que estaba filmando la película, jamás me iba a imaginar que llegaría una nominación y la película me llevaría a estos lugares tan bonitos y que recorrería todo este camino, entonces me tiene muy emocionada por lo que puede venir después, por lo que está siendo ahora y significa mucho para mí, para mi carrera y para todas las personas que me han apoyado y han confiado en mí”.

Sobre su preparación explica que se ha formado en muchos talleres, cursos y escuelas, su primer maestro fue Paulino Partida, después Luis Felipe Tovar en un entrenamiento continúo, realizó la preparatoria con carrera en Artes Escénicas en Sensorium-Artes Contemporáneas en Jalisco, después tomó un curso intensivo en Los Ángeles en la escuela de Stella Adler, ha tomado diferentes talleres en Ciudad de México con distintos maestros, talleres en línea en la Escuela de RADA (Royal Academy of Dramatic Art) en Londres, y recientemente, en Esaem-Escuela de Arte Dramático de Antonio Banderas en Málaga, España.

Ale Cosío. ESPECIAL/CORTESÍA ALE COSÍO.

Al respecto, explica que encontró esta opción cuando platicando en filmación con uno de sus compañeros, le decía que le gusta estudiar fuera porque son experiencias de vida además de aprender en el curso, y se les ocurrió buscar alguno y al compartir su inquietud con la coach, ella les dijo de Esaem, el cual les vino como anillo al dedo, ya que terminaban del filmar el proyecto y ya podrían viajar para irse a estudiar. Acerca del curso dice que “estuvo muy divertido y aprendí muchísimo porque además este curso en específico fue enfocado en teatro musical, que es un área que no he explorado tanto, bailó y actuó y medio canto, pero nunca lo había juntado completamente y me encanta; ahora que regrese a México me acabo de meter a otro taller de teatro musical y me está encantando, entonces también siento que complementa mi formación”.

¿Cómo te das cuenta que la actuación es la profesión que quieres ejercer?

“Desde que pequeña, gracias a la escuela en la que estaba nos ponían a hacer obras de teatro y hacer presentaciones artísticas y yo participaba en todo lo que pudiera, sin embargo, no lo veía como algo profesional hasta tiempo después que entré con un maestro Paulino Partida, en paz descanse, él era muy apasionado y me lo compartió, esas ganas de aprender y de buscar qué es la actuación y el mundo del cine; además mi familia es muy cinéfila de toda la vida, mis recuerdos con la familia son siempre en el cine y viendo películas de todo tipo. Y poco a poco fue creciendo este amor, yo llegaba de la escuela a ver todo el tiempo videos del detrás de cámaras de las películas, me aventé todos los videos del detrás de cámaras de Harry Potter, película que veía película veía el detrás de cámaras, entonces me fue llamando la atención hasta que hice un programa de radio que se llamaba La Burbuja en Jalisco Radio y ahí empecé a hacer comerciales y cosillas, hasta que dije ‘esto si es una carrera en serio y sí lo puedo hacer’. Me empecé a enfocar y fue cuando tuve la oportunidad de filmar mi primera película que es La Arriera, que la filmamos hace cuatro años, a partir de ahí me seguí moviendo y seguí filmando, y ahí va el camino y lo quiero hacer toda la vida”.

¿Cuál es tu sueño profesional?

“Me veo en unos años trabajando internacionalmente bien posicionada en el cine mexicano como actriz, y tengo muchos directores en mente con los que me gustaría trabajar y hacer proyectos. Y en algún momento me gustaría levantar mi propio proyecto, me encanta también la parte de producción y dirección de cine, la realización y me encantaría llegar a ese punto bien establecido, haciendo y contando las historias que quiero contar y haciendo personajes que me reten y pueda conectar con muchas personas”.

Ale Cosío. ESPECIAL/CORTESÍA ALE COSÍO.

En este momento ¿estás en algún proyecto o te dedicarás a tu siguiente curso?

“Justo ahora estoy por empezar a filmar y estoy muy emocionada porque es un personaje que sale de mi zona de confort, es un reto, entonces estoy muy emocionada por ya empezar. Y aun así en los días que no estoy filmando estoy en clases, estoy todavía formándome constantemente, también depende de la ciudad en la que esté porque me muevo mucho entre Ciudad de México y Guadalajara. Y espero a finales de diciembre se estrene una serie en Netflix en la que estuve participando”.

¿Hay un género que te llamé más la atención?

“He tenido la fortuna de participar en producciones distintas, estuve protagonizando un capítulo de Lo que callamos las mujeres y es un ritmo totalmente diferente de lo que es novela, televisión, a lo que son series o cine, también estuve haciendo doblaje y me encanta el doblaje, pero yo creo que mi sueño máximo es seguir en el cine y seguir con este tono, que es diferente, es un ritmo más lento de lo que sería una serie o novela, si me gusta más el cine, es lo que me apasiona. Y géneros hay muchos que me encantaría explorar, que todavía no exploro, hice un piloto de ciencia ficción y me gustaría seguir explorando la ciencia ficción que a mí me encanta como consumidor y también hacerlo, es muy divertido, me gustaría de todo un poco”.

¿Cuáles son tus siguientes planes?

“El próximo año se estrena una película, ya que tenga más detalles y pueda compartir lo estaré platicando, pero que las personas estén atentas para que les pueda contar cuando se estrenen los proyectos”.

¿Algo más que quieras agregar?

“Estoy muy feliz y muy agradecida por los frutos que está dando el trabajo, vamos poco a poco llegando a los lugares que queremos llegar y disfrutando del proceso”.

Ale Cosío. ESPECIAL/CORTESÍA ALE COSÍO.

Ale Cosío

Instagram: alecosio0

XM