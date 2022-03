HBO Max: "And just like that" tendrá segunda temporada

El reboot de "Sex and the city", "And just like that", volverá con una segunda temporada para seguir contando las historias de "Carrie Bradshaw" (Sarah Jessica Parker), "Miranda Hobbes" (Cynthia Nixon) y "Charlotte York" (Kristin Davis). La información fue divulgada por sitios especializados en cine y televisión, así como por las actrices y la propia producción mediante redes sociales.

INSTAGRAM/@sarahjessicaparker

"Gracias a la demanda de ustedes la audiencia, simple y sencillo, son nuestro latido y les amamos tanto", escribió Sarah Jessica en su cuenta de Instagram debajo de una fotografía del elenco de la serie. Por su parte Cynthia posteó la imagen de una publicación de The Holywood Reporter anunciando el regreso de la serie, así también Kristin se dijo muy emocionada por regresar con el show gracias al apoyo de la audiencia y de todos los involucrados en el proyecto.

"And just like that" se estrenó en diciembre del 2021 y el último capítulo se transmitió a inicios de febrero del 2022. Fueron 10 episodios de aproximadamente 40 minutos cada uno.

El final de la primera temporada reveló un encuentro fortuito entre "Carrie" y el productor de su podcast, en tanto quedó en el aire cómo será la relación de "Miranda" con "Che Díaz" y también cómo "Charlotte" seguirá la relación con sus hijas, en especial con "Rock", quien se identifica como una persona no binaria.

AF