HBO Max: Sarah Jessica Parker da emotivo mensaje tras el final de temporada de And just like that

Hoy jueves 3 de febrero salió el décimo y último capítulo de la primera temporada del reboot de “Sex and the city”, “And just like that”, protagonizada por las icónicas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. En este episodio, “Carrie” tiene que decidir dónde depositar las cenizas de “Mr. Big” a un año de su muerte mientras que el amor o el deseo llegarán a su vida como nunca imaginó.

Además, “Miranda” tendrá que decidir si persigue el amor o se queda a continuar sus deseos de superación como abogada, mientras que “Charlotte” asimila y se adapta a las necesidades de su hijo adolescente. Por si fuera poco, también hizo acto de presencia desde la mensajería de texto, “Samantha Jones”.

A propósito del final de la temporada, Sarah Jessica Parker a través de su cuenta de Instagram, ofreció un emotivo mensaje de agradecimiento:

“Desde Manhattan hasta El Bronx y todos los distritos intermedios y todos aquí en el puente de esta hermosa, larga y última noche en París (a propósito de la escena final), hubo cientos de manos involucradas en la creación de nuestra primera temporada de @justlikethatmax. Levanto una copa y brindo por cada una de las personas que contribuyeron con su tiempo, talento y devoción”, dijo.

“Y a nuestra audiencia que nos dio la bienvenida, pasó tiempo con nosotros y por quienes trabajamos duro, ustedes son la razón por la que nos despertamos todos los días y nos pusimos a trabajar, haciendo todo lo posible para ofrecer una historia y una aventura. Se los agradecemos desde el fondo de nuestros corazones… Hasta que nos encontremos de nuevo”.

Cynthia Nixon también ofreció unas palabras: Para el elenco y el equipo lleno de viejos y nuevos amigos, me encantó trabajar con ustedes. Ver que todo su arduo trabajo dio sus frutos en estos episodios, ha sido un placer”.

“A la increíble sala de escritores (Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Samantha Irby y Michael Patrick King), admiro su gracia, ingenio, humor y corazón. Gracias por traer sus talentos y crear nuevas aventuras para estos personajes”.

Por último, pero no menos importante… “¡a nuestros fans! Gracias por su apoyo durante dos décadas (!!) y por volver a conectarse con nosotros en ‘And just like that’. Se sentía tan bien estar de vuelta”.

Kristin no podía faltar en los mensajes de agradecimiento, tras el apoyo de la audiencia y del equipo de producción.

“¡Quiero agradecer a nuestro increíble equipo por ayudarnos a superar todo esto! No fue fácil terminar el show durante una pandemia y estar listo para el 8 de diciembre. ¡Tanta gente contribuyó a esta labor de amor, demasiadas para enumerarlas! Y nuestros nuevos miembros del elenco, entrando en nuestro mundo con tanta gracia. Un millón de gracias y gratitud infinita. Y a mis amores @sarahjessicaparker y @cynthiaenixon gracias por estar ahí, como siempre”.

GC