Cinemex lanza vasos coleccionables de "Demon Slayer: El Castillo Infinito"; ¿cuándo salen?

El estreno de "Demon Slayer: El Castillo Infinito" en salas de cine mexicanas está a tan solo unos días de distancia, y en este escenario, Cinemex anunció el lanzamiento de unos vasos coleccionables de la película.

"Demon Slayer: El Castillo Infinito" está siendo un fenómeno de gran magnitud, pues en un lapso de tres semanas tras su estreno en Japón se convirtió en la cinta de anime más taquillera en la historia de dicho país, superando a otros destacados títulos como "Your name" y "El viaje de Chihiro".

¿Cuándo estarán los vasos coleccionables de “Demon Slayer” en Cinemex?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, Cinemex, una de las cadenas de cines más importantes de México, anunció que por el estreno de "Demon Slayer: El Castillo Infinito" se pondrán a la venta cinco vasos coleccionables, los cuales están inspirados en los protagonistas de la cinta: Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira, además, hay uno general con el logo impreso de la película.

A pocas horas de su lanzamiento, el video que da el primer vistazo de estos artículos ha acumulado miles de reproducciones. Ante el anuncio, los fanáticos de la animación han manifestado sus dudas respecto a la adquisición de los envases, sin embargo, la cadena de cines todavía no ha dado mayores detalles sobre el costo que tendrán.

"Demon Slayer: El Castillo Infinito" se estrenará en México el próximo 11 de septiembre. Se presume que, como en cualquier otro lanzamiento grande, a partir de esta fecha, al comprar alimentos en la dulcería se podrán adquirir los coleccionables, los cuales, debido a la alta demanda, podrían agotarse en poco tiempo.

