Giorgio Armani: ¿Quién quedará al frente de la marca tras su muerte?

El mundo de la moda amanece hoy, 4 de septiembre, de luto, pues el legendario diseñador Giorgio Armani falleció a los 91 años de edad.

De acuerdo con un comunicado oficial de Grupo Armani, el icónico y admirable Armani falleció en paz, rodeado de su familia y seres queridos.

Se trata de una de las figuras más importantes en la industria de la moda y que hasta sus últimos días continuó trabajando en su imperio con esa dedicación y pasión que lo caracterizaban, y que sin duda alguna será difícil cubrir su lugar tras su lamentable partida.

No obstante, su legado debe continuar para que la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros sigan en marcha.

Fue hace pocos días, antes de su fallecimiento, cuando Giorgio Armani compartió su perspectiva sobre la sucesión y lo que opinaba al respecto sobre cómo se daría en su marca.

¿Quién quedará frente a la marca después de la muerte de Giorgio Armani?

Fue en su reciente entrevista con el Financial Times donde Armani compartió que depararía de su imperio con su ausencia.

La leyenda de la moda dijo que, después de que su estado de salud estuviera empeorando, esto lo obligó a ver su sucesión como un traspaso gradual a sus colaboradores más cercanos y a su familia.

“Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades, que siempre he manejado, a las personas más cercanas a mí (...) como Leo Dell'Orco, los miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo”, dijo al suplemento How To Spend It de Financial Times. Pantaleo (Leo) Dell'Orco es jefe de diseño masculino y mano derecha de Armani.

Fue con estas palabras que Giorgio Armani declaró quiénes serían sus manos derechas en esta transición inevitable. Asimismo, mencionó sus deseos de que fuera orgánica y no un momento de ruptura.

AS