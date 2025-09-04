Giorgio Armani: ¿Quién quedará al frente de la marca tras su muerte?

El mundo de la moda amanece hoy, 4 de septiembre, de luto, pues el legendario diseñador Giorgio Armani falleció a los 91 años de edad.De acuerdo con un comunicado oficial de Grupo Armani, el icónico y admirable Armani falleció en paz, rodeado de su familia y seres queridos. Se trata de una de las figuras más importantes en la industria de la moda y que hasta sus últimos días continuó trabajando en su imperio con esa dedicación y pasión que lo caracterizaban, y que sin duda alguna será difícil cubrir su lugar tras su lamentable partida.No obstante, su legado debe continuar para que la empresa, las colecciones y los muchos proyectos en curso y futuros sigan en marcha.Fue hace pocos días, antes de su fallecimiento, cuando Giorgio Armani compartió su perspectiva sobre la sucesión y lo que opinaba al respecto sobre cómo se daría en su marca.La leyenda de la moda dijo que, después de que su estado de salud estuviera empeorando, esto lo obligó a ver su sucesión como un traspaso gradual a sus colaboradores más cercanos y a su familia.“Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades, que siempre he manejado, a las personas más cercanas a mí (...) como Leo Dell'Orco, los miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo”, dijo al suplemento How To Spend It de Financial Times. Pantaleo (Leo) Dell'Orco es jefe de diseño masculino y mano derecha de Armani.Fue con estas palabras que Giorgio Armani declaró quiénes serían sus manos derechas en esta transición inevitable. Asimismo, mencionó sus deseos de que fuera orgánica y no un momento de ruptura.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS