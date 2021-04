Enrique Guzmán está dispuesto a limpiar su nombre con el objetivo de demostrar que no es un "degenerado", prevé demandar a Frida Sofía en Estados Unidos.

"Toda la información ya está en manos de un abogado"

"Ella (Alejandra Guzmán) me ofreció el apoyo de sus abogados porque esto no es justo, no es correcto, me han hecho mucho daño y hay que reclamar.

Enrique agregó: "Yo no soy un degenerado, y no quiero que se me quede este estigma. Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí mismo vamos a proceder”.

“De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones", comentó Enrique Guzmán a una revista nacional.

Hace unos días, Frida Sofía “confesó” en una entrevista con De Primera Mano que Enrique Guzmán abusó de ella desde los cinco años de edad.

“Me manoseó”, dijo Frida sobre su abuelo, a quien también calificó como un “hombre muy asqueroso y muy abusivo”.

Ante estas declaraciones, Enrique reaccionó en sus redes sociales y dijo que le preocupaba mucho la “inestabilidad mental” de Frida Sofía.

AC