Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. ¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 26 al 31 de agosto, según Mika Vidente.Martes 26 de agosto- CaféAyuda a ser más valiente y a pensar estratégicamente.Miércoles 27 de agosto- VerdeAyuda a retener información difícil y activa la creatividad.Jueves 28 de agosto- MoradoAyuda a proteger tu energía, conecta con tu lado espiritual.Viernes 29 de agosto- PlateadoAyuda a sanar vínculos del pasado.Sábado 30 de agosto- RojoFortalece la mente, revitaliza el cuerpo.Domingo 31 de agosto-BlancoBrinda calma y armonía, alinea la energía.Con información de Mika Vidente.NA