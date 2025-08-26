Martes, 26 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Colores de la semana para cada signo del 26 al 31 de agosto según Mika Vidente

Más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar

Por: El Informador

Saca tu mejor vibra y abre tu mente a las señales del universo: con la sabiduría de Mika y las cartas del tarot como aliadas. ESPECIAL/ Pixabay/ YouTube/ Mika Vidente

Saca tu mejor vibra y abre tu mente a las señales del universo: con la sabiduría de Mika y las cartas del tarot como aliadas. ESPECIAL/ Pixabay/ YouTube/ Mika Vidente

Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición. 

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 26 al 31 de agosto, según Mika Vidente.

Lee también: Así fue la despedida de soltera de Selena Gómez en México,¿asistió Taylor Swift?

Martes 26 de agosto- Café

Ayuda a ser más valiente y a pensar estratégicamente.

Miércoles 27 de agosto- Verde

Ayuda a retener información difícil y activa la creatividad.

Jueves 28 de agosto- Morado

Ayuda a proteger tu energía, conecta con tu lado espiritual.

Viernes 29 de agosto- Plateado

Ayuda a sanar vínculos del pasado.

Sábado 30 de agosto- Rojo

Fortalece la mente, revitaliza el cuerpo.

Domingo 31 de agosto-Blanco

Brinda calma y armonía, alinea la energía.

Con información de Mika Vidente.

NA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones