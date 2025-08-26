Mika Vidente revela los colores que potenciarán la energía esta semana, más allá de una simple paleta cromática, estas tonalidades son auténticos imanes de bienestar: vibraciones que armonizan el ánimo, alivian tensiones y despiertan tu intuición.

¿Preparado para sintonizar con el universo y vestir tu vida de matices afortunados? Descubre a continuación qué color te favorece del 26 al 31 de agosto, según Mika Vidente.

Martes 26 de agosto- Café

Ayuda a ser más valiente y a pensar estratégicamente.

Miércoles 27 de agosto- Verde

Ayuda a retener información difícil y activa la creatividad.

Jueves 28 de agosto- Morado

Ayuda a proteger tu energía, conecta con tu lado espiritual.

Viernes 29 de agosto- Plateado

Ayuda a sanar vínculos del pasado.

Sábado 30 de agosto- Rojo

Fortalece la mente, revitaliza el cuerpo.

Domingo 31 de agosto-Blanco

Brinda calma y armonía, alinea la energía.

Con información de Mika Vidente.

NA