Cada año muchas de las películas de más éxito en todo el mundo nacen en Venecia. La edición 82 de su emblemático festival de cine arranca este miércoles con algunos de los estrenos más esperados de la temporada, un sinfín de historias y grandes regresos que pronto estarán en boca de todos (y puede que en las sucesivas quinielas de premios). El encuentro culminará el sábado 6 de septiembre.

Esta es una lista de las películas que generan más expectación en la Mostra, a un día de que se encienda el proyector en el Lido:

1.- Jacob Elordi, nuevo monstruo de Guillermo del Toro: El cineasta mexicano regresa a la Mostra que le dio en 2017 su León de Oro por “The Shape of Water” para adaptar el clásico “Frankenstein”. En el papel de aquel científico demiurgo estará el guatemalteco Oscar Isaac mientras que su criatura será el actor australiano de origen español, en un papel insólito para su carrera.

2.- Julia Roberts, bautizo veneciano: La “Pretty Woman” por excelencia será una de las grandes protagonistas de este certamen por el que nunca antes había pasado. Se estrenará con “After the Hunt”, obra de Luca Guadagnino inspirada en el movimiento “Me too”.

3.- Clooney ante el espejo: Otra película esperada es “Jay Kelly”. En ella, Noah Baumbach disecciona la personalidad de un actor idolatrado en el mundo entero. ¿Y quién mejor para protagonizarla que George Clooney? Le acompaña en la aventura Adam Sandler.

4.- Lo último de Lanthimos: El realizador griego regresa a Venecia tras el éxito de “Poor Things” (2023), que le valió el León de Oro, y lo hace de nuevo con Emma Stone, su actriz favorita. Esta vez intrigan con “Bugonia”, una sátira sobre la conspiranoia.

5.- Grandes regresos: La carrera por el León de Oro albergará otros grandes regresos como el de Paolo Sorrentino con la inesperada “La Grazia”; Jim Jarmusch con “Father Mother Sister Brother”, repleta de estrellas como Adam Driver o Cate Blanchett; o Laszlo Nemes con “Orphan”, siete años después de “Sunset” y a una década de su gran éxito, la oscarizada “Son of Saul” (2015).

6.- Dante Alighieri de cine: ¿Es posible juntar en una misma película a Oscar Isaac, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Jason Momoa y hasta a Martin Scorsese? Julian Schnabel lo ha hecho en la película “In the hand of Dante”, en la que recorre el camino del poeta de la “Divina Comedia” (fuera de concurso).

7.- Cameos musicales: Algunas películas de esta Mostra contarán con cameos de los músicos más adorados del momento. Bad Bunny aparecerá en la sección Horizontes con “Barrio Triste”, del artista Stillz, autor de algunos de sus vídeos, mientras que Charli XCX lo hará en “100 nights of hero” en la Semana Internacional de la Crítica. Incluso Dua Lipa podría dejarse caer por el Lido ya que su novio, el actor Callum Turner, protagoniza la cinta “Rose of Nevada”.

8.- “The Wizard of the Kremlin”: La actualidad manda y los avatares de la política rusa llegan a Venecia con esta película de Olivier Assayas, adaptación de la novela homónima del politólogo Giuliano Da Empoli, centrada en un ¿ficticio? estratega del Kremlin de Vladimir Putin. Paul Dano, Jude Law y Alicia Vikander destacan en su reparto.

9.- “The testament of Ann Lee”: La vida de la predicadora y fundadora del Movimiento “Shaker” en la América del Siglo XVIII llega a la Mostra en una película con partes de musical dirigida por Mona Fastvold. El guion ha sido escrito con su pareja y colaborador, Brady Corbet, ganador el año pasado del León de Plata de Venecia a mejor dirección por “The Brutalist” (2024).

10.- Moda y peleas documentales: Venecia también acogerá el estreno de numerosos documentales. Uno de ellos, “Marc by Sofia”, muestra al modisto Marc Jacobs a través del objetivo de Sofia Coppola. Pero otra película que a buen seguro suscitará interés será “The Smashing Machine”, biopic que convertirá a Dwayne Johnson “La Roca” en el luchador Mark Kerr para optar al León de Oro.

