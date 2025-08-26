Basada en un relato breve escrito por Stephen King, la película La vida de Chuck ya se puede ver en la pantalla grande.

Ganadora del Premio del Público en el Festival de Toronto, la cinta es un relato dulce y conmovedor protagonizada por Tom Hiddleston.

La vida de Chuck. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La trama aborda tres historias separadas que se enlazan para contar la biografía de Charles Krantz en orden inverso, comenzando con su muerte por un tumor cerebral a los 39 años y terminando con su infancia en una casa supuestamente encantada.

Dirigida por Mike Flanagan, creador de algunas de las series más exitosas y escalofriantes en la historia de Netflix, ahora entrega un emotivo largometraje.

La vida de Chuck

(The life of Chuck)

De Mike Flanagan.

Con Tom Hiddleston, Karen Gillan, Chiwetel Ejiofor, Mia Sara, Mark Hamill, Jacob Tremblay, Carl Lumbly.

Estados Unidos, 2025.

XM