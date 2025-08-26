Durante el fin de semana, Paseo de la Reforma y el Palacio de Bellas Artes se transformaron en locaciones cinematográficas para la filmación de Godzilla x Kong: Supernova.

Vecinos y transeúntes presenciaron escenas caóticas con miles de extras corriendo y vehículos bloqueados, mientras las tomas captaban la tensión de un evento apocalíptico.

El sábado 23 de agosto, varias calles de la Ciudad de México fueron cerradas para grabar escenas de la esperada secuela Godzilla x Kong: Supernova, confirmando que la capital mexicana formará parte del Monsterverse. La Secretaría de Cultura de CDMX emitió un comunicado anunciando el cierre parcial de Paseo de la Reforma "por trabajos de filmación", sin revelar inicialmente de qué proyecto se trataba.

Con los avances de las redes sociales, los espectadores pudieron conocer los detalles a través de videos publicados por los propios extras.

Reina el caos en TikTok tras la grabación de Godzilla x Kong

Las grabaciones mostraron escenas de personas corriendo en medio del caos , dejando sus vehículos para escapar de una amenaza que, se presume, será una de las criaturas emblemáticas del universo cinematográfico del Monsterverse.

Las tomas abarcaron desde el Ángel de la Independencia hasta la Diana Cazadora , incluyendo algunos encuadres del Palacio de Bellas Artes, generando un ambiente controlado gracias a la coordinación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Los videos filtrados revelan que la filmación incluyó tomas aéreas y efectos de sonido de alerta, simulando una evacuación masiva por la llegada del monstruo. Además, el equipo de producción y el director compartió su agradecimiento a los participantes, destacando la colaboración de los extras en recrear un escenario apocalíptico realista.

Cabe recordar que no es la primera vez que la Ciudad de México es sede del Monsterverse. Godzilla II: El rey de los monstruos, también contó con escenas grabadas en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, cuando el monstruo Rodán apareció en la capital. Para esta nueva película aún no se ha confirmado qué criatura será la protagonista del terror urbano.

Godzilla x Kong: Supernova llegará a las salas de cine en 2027 y, además de CDMX, incluirá escenas filmadas en Londres, Utah y algunas ciudades de Australia.

