Guillermo del Toro elogió a Jacob Elordi para ser "Frankenstein" por esta razón

Guillermo del Toro regresa al terror clásico con su propia visión de Frankenstein, y para dar vida a “la Criatura” eligió al actor australiano Jacob Elordi, de 28 años, por una razón muy especial.

En una charla reciente con la revista Variety, el cineasta mexicano de 60 años explicó qué lo llevó a tomar esta decisión: fue la humanidad reflejada en la mirada de Elordi lo que terminó por convencerlo.

“Vi Saltburn y me encantó su inocencia y franqueza. Interpreta a la víctima de un personaje al estilo de Tom Ripley, y me pareció que lo interpretó con gran alcance. Su personaje también era capaz de ser refinado y cruel. La mirada de Jacob está llena de humanidad. Lo elegí por su mirada”, declaró.

La incorporación de Elordi se dio después de la salida de Andrew Garfield, quien había sido confirmado inicialmente para el papel, pero debió abandonar el proyecto por problemas de agenda.

Aunque lamentó no poder participar, Garfield reconoció que el rol quedó en las manos correctas:

“Conocer a Jacob fue casi como una señal del destino. Sentí que él necesitaba esa experiencia más que yo. Me pareció genial ver que lo disfrutó tanto”, expresó en una entrevista.

La nueva adaptación, inspirada en la novela de Mary Shelley, tendrá su estreno en cines el 23 de octubre, y posteriormente se lanzará en Netflix el 7 de noviembre. Junto a Elordi en el papel de la Criatura, el elenco incluye a Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, además de Mia Goth y Christoph Waltz, cuyos roles aún no han sido revelados.

Dar vida a un personaje tan icónico no resultó sencillo para Elordi. El propio actor describió la evolución física de su interpretación:

“Hay muchas capas en el vestuario. Cuando nace, está casi desnudo, con el pecho abierto y la cabeza alta. Luego, al comenzar a experimentar el dolor, como hacemos en la adolescencia, comienza a encorvarse. Y como adulto, se cierra por completo”.

El esfuerzo fue también físico y mental. Elordi reveló que pasó más de 10 horas diarias en maquillaje, lo que alteró por completo su rutina:

“Llegaba al tráiler de maquillaje a las 10 de la noche si teníamos un llamado temprano. Tiramos el tiempo por la ventana haciendo esta película. Dejé de tener noción del reloj. Esperaba a que llegara la camioneta. Eso significaba que era hora de ir. No pensaba en desayuno, almuerzo o cena. Solo existía un tiempo”.

Del Toro reconoció la entrega absoluta de su protagonista, destacando su compromiso durante largas jornadas de rodaje: “No se quejó ni una sola vez”, aseguró el director.

Por su parte, Elordi señaló que esta experiencia transformó profundamente su visión del cine y de la actuación: “Me transformó por completo. Cambió la forma en que interpreto un papel y también cómo veo las películas”, confesó.

Con esta propuesta, Guillermo del Toro promete un Frankenstein oscuro, íntimo y profundamente humano, donde la verdadera monstruosidad trasciende la apariencia y se adentra en las emociones y vivencias de sus personajes.

