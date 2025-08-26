La industria de la moda y del cine se unen nuevamente en la secuela de la emblemática película “El diablo viste a la moda”, con el rodaje ya en marcha en la bulliciosa ciudad de Nueva York.

Dirigida nuevamente por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, la cinta reunirá al cuarteto original, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci; junto a nuevos nombres como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B. J. Novak, Rachel Bloom, entre otros, para brindarnos una secuela épica, inolvidable y digna de “El diablo viste a la moda”.

Se espera que la producción recupere el glamour de la primera entrega y lo adapte a los desafíos contemporáneos de la industria del periodismo y la moda.

Desde el inicio del rodaje en junio de 2025, fanáticos y medios han captado imágenes de Anne Hathaway desfilando en deslumbrantes conjuntos de marcas como Rabanne, Dior, Stella McCartney o Saint Laurent, en una mezcla de atuendos vintage y contemporáneos que devuelven a la pantalla el icónico “nivel Runway”.

Frente a esto, la diseñadora de vestuario, Molly Rogers, ha expresado su frustración por las filtraciones constantes de fotografías del set, lamentando que el impacto visual planeado pueda diluirse antes del gran estreno.

Inevitablemente, estas imágenes filtradas han revelado también a otras personalidades que tendrán apariciones en la nueva entrega de la película.

De acuerdo con Paloma y Nacho, la plataforma de contenido sobre cine de Cinépolis, estos son los artistas y celebridades que saldrán en “El diablo viste a la moda 2”:

• Marc Jacobs (diseñador conocido a nivel mundial)

• Sydney Sweeney (actriz y productora).

• Jon Batiste (ganador del Grammy).

• Calum Harper (modelo y estrella de Tik Tok).

• Heidi Klum (modelo y presentadora).

• Ashley Graham (modelo).

• Anok Yai (modelo).

• Ciara (cantante y bailarina).

• Paige DeSorbo (coconductora del podcast Giggly Squad).

• Tina Brown (exeditora de “The New Yorker” y “Vanity Fair”).

• Amelia Gray Hamlin (modelo).

• Molly Jong-Fast (analista política).

• Amelia Dimoldenberg (comediante).

• Kara Swisher (columnista de “The Wall Street Journal” y “The Washington Post”).

• Alek Wek (modelo).

• Karolina Kurková (modelo y actriz).

La entrega que ya promete drama, looks inolvidables y cameos icónicos, está prevista para estrenarse el 1 de mayo de 2026.

Una nueva era

Aunque no se ha revelado una sinopsis oficial de “El diablo viste a la moda 2”, la trama continuará la historia de “Miranda Priestly”, quien se enfrenta a la crisis de los medios impresos y debe lidiar con “Emily Charlton”, su antes asistente y ahora ejecutiva de una poderosa empresa de lujo, con el objetivo de asegurar los valiosos ingresos publicitarios para “Runway”. “Miranda” acudirá a “Andy” para obtener ayuda de cómo actuar.

Elenco principal

Meryl Streep como “Miranda Priestly”.

Anne Hathaway como “Andrea ‘Andy’ Sachs”.

Emily Blunt como “Emily Charlton”.

Stanley Tucci como “Nigel Kipling”.

Tracie Thoms como “Lily”.

Tibor Feldman como “Irv Ravitz”.

Kenneth Branagh como el nuevo marido de “Miranda”.

