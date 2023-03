Franco Escamilla: ¿A qué se dedicaba antes de saltar a la fama como comediante?

Antes de que se convirtiera en uno de los comediantes más famosos en México, el morelense Franco Escamilla tuvo otros oficios. Actualmente también es empresario y ha dedicado su carrera al espectáculo.

Recientemente, el humorista se vio involucrado en una polémica en redes sociales donde lo criticaron por uno de sus discursos donde hace comentarios misóginos,

En un video que generó miles de comentarios donde se pedía que se le cancelera, menciona que lo único que quieren los hombres de una mujer es tener relaciones sexuales con ella, que le prepare de comer y que se calle.

“Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico, eso es lo que quiere un hombre mujer”.

"Si eres de las que van dos minutos y medio y volteas y le dices: 'Tú me seguirías queriendo si yo fuera un algoritmo de YouTube', Chin... tu madre, chi... tu madre, si haces esas preguntas y si te tienes que preguntar si él te seguiría queriendo, la respuesta es no, pero si cuando se lo preguntas traes faldita, y vienes arregladita te va a decir que sí a todo. Por eso mujeres les dejo esta frase para la posteridad… si la trae parada no le creas nada y van a ser muy felices”, concluyó el comediante.

¿Qué hacía Franco Escamilla antes de ser comediante?

Franco Escamilla nació el 29 de abril de 1981 y estudió en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey.

Antes de ser comediante se desempeñó en otros rubros como mesero y parrillero. Él mismo ha comentado en sus shows cómo fue que incursionó en el mundo de la comedia tras atravesar por dificultades financieras.

También fue sacristán, cantante ambulante y vendedor de comida en la calle como hot dogs y hamburguesas.

Comenzó su carrera de comediante en 20007. Se ha presentado en el Arena Ciudad de México, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y el Carnegie Hall de Nueva York, además de ciudades como Londres, Los Ángeles, París y Barcelona, entre otras.