Hace unos días, el comediante mexicano Franco Escamilla estuvo en el ojo del huracán luego de realizar comentarios machistas y misóginos en un podcast realizado hace un par de meses, en donde mencionó que los hombres solo necesitan tres cosas de sus parejas, “comida, sexo y silencio”, además de agregar que en caso de que las mujeres quisieran atención de su pareja tenían que arreglarse y vestir con una falda.

El video fue retomado en redes sociales de su serie “Toy aburrido”, tras el Día Internacional de la Mujer y las marchas del 8M en México, por lo que inmediatamente se volvió viral y pidieron cancelar al comediante de Morelos.

"Escamilla, denigró, insultó, humilló y dijo que las mujeres son tontas y que sólo sirven para coger. Lamentable", "¿En serio les parece gracioso, esta cosa que se llama Franco Escamilla, un misógino que se burla de las mujeres con su show?", "A mí Franco Escamilla se me hace cero gracioso. Su 'humor' es de los más machistas que existe", fueron algunas de las críticas que recibió en internet.

Franco Escamilla responde a las críticas

Luego de la gran polémica que explotó en las redes sociales, Franco Escamilla salió a responder todos los comentarios en su contra en el episodio 336, de su programa en YouTube "La mesa reñoña", luego de que sus seguidores le pidieron al final del contenido que respondiera a las críticas que recibió.

"Quiero ofrecer una disculpa a la p... no, al Franco del pasado, porque habíamos hecho una apuesta y perdí. Aposté a que jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos", mencionó en un tono irónico.

Franco mencionó que no le importa todo lo que digan de él y las polémicas en las que se vea involucrado. Lo que sí le sorprendió y que le hizo gracia fue que lo cancelaran por el chiste de Chris Rock, pues menciona que él solo trata de hacer comedia, además agradeció a todos sus fans por defenderlo en las diferentes redes sociales.

"Ninguna de las cuentas que me estuvo tirando tiene muchos seguidores. Son cuentas que a eso se dedican. (...) A mí me hace mucha gracia que me hayan cancelado por el chiste de Chris Rock", explicó.

El standupero se limitó a decir que prefiere no responder a los señalamientos "porque el odio genera más odio". De igual manera, destacó que el video donde compartió sus consejos fue sacado de contexto y pidió a sus fans hacer caso omiso de las acusaciones.

"No entremos en guerra con estas cuentas que ni siquiera les interesa el tema, ni les interesa la mujer".

Franco Escamilla responde a hombres que lo criticaron

Además les mandó un mensaje a los usuarios hombres, que fueron la mayoría que lo atacó.

"Vatos queriendo quedar bien: 'Esto está mal' ¡no te la vas a coger!", declaró.

"Todos esos que dicen: 'Si yo tuviera a Franco aquí enfrente', no es cierto no harías nada hermano, no harías nada y nunca me vas a tener enfrente", dijo a varios usuarios.

Finalmente, puntualizó que seguirá creando contenido en internet mientras sus fans lo sigan apoyando.

"Gracias a los que me defendieron, de verdad que sí, pero no contesten agresivos". "Esa banda solo quiere interacciones", finalizó.

