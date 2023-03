Una vez más el comediante mexicano, Franco Escamilla está envuelto en una polémica, pues el nacido en Cuautla de Morelos realizó comentarios machistas, y aunque ésto sucedió algunas semanas, el tema revivió tras la marcha del 8M del Día Internacional de la Mujer.

Hombres y mujeres por igual se sintieron indignados ante el argumento de Franco Escamilla sobre el comportamiento y gustos de los masculinos “El hombre quiere cosas muy básicas”, resumió en su postura que las necesidades afectivas y biológicas de los hombres se enfocaban en comida, sexo y silencio y que, por lo tanto, las mujeres sólo debían darle eso a los hombres.

¿Cómo empezó todo este tema?

Las declaraciones de Franco tienen su origen hace dos meses en las transmisiones en vivo de su sección Toy Aburrido, particularmente en el episodio 5, en donde también Franco habló sobre “lo que ellas quieren” en el episodio 3.

El comediante mencionó en su video lo que a su parecer las mujeres deberían de darle a los hombres:

“Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico, eso es lo que quiere un hombre mujer”

Durante el desarrollo del episodio añadió que “no hay mejor prueba de amor que poder estar callado cinco minutos con tu pareja” enfatizando a las mujeres y recayendo en el misógino refrán de “calladita te ves más bonita”.

Además mencionó que en caso de que las mujeres quieran escuchar una respuesta afirmativa por parte de un hombre deben estar arregladas y con falda.

“Si eres de las que van dos minutos y medio y volteas y le dices: 'Tú me seguirías queriendo si yo fuera un algoritmo de YouTube', Chin... tu madre, chi... tu madre, si haces esas preguntas y si te tienes que preguntar si él te seguiría queriendo, la respuesta es no, pero si cuando se lo preguntas traes faldita, y vienes arregladita te va a decir que sí a todo. Por eso mujeres les dejo esta frase para la posteridad… si la trae parada no le creas nada y van a ser muy felices”, concluyó el comediante.

Así reaccionaron en las redes sociales

El video de Franco escamilla se divulgó por las redes sociales, particularmente el fragmento que inicia al minuto 3, y no tardó en volverse tendencia y objeto de opiniones cruzadas, sin embargo destacan, sobre todo, aquellas opiniones que desean “cancelar” al comediante Mexicano:

“Habla peor de los hombres, los rebaja a simples animales que se tiene que conformar con satisfacer sus necesidades básicas.

Que triste que se consideren así y todavía crean que eso es ser hombre”, publicó Nicte Ramírez (@ramirez_nicte) usuaria de Twitter.

“Al chile que ya cae gordo este pobre wey, me carcajeaba un chingo cuando empezó su fama pero ya mamó, perdió el piso y cree tener la verdad absoluta tanto de como son los hombres y las mujeres”, expresó Carlos Gallardo (@cglanderos19).

“A mí Franco Escamilla se me hace cero gracioso. Su "humor" es de los más machistas que existe y por esto mismo es que pega. Chicas recomendación: Si un mae les dice que el compa les parece graciosísimo es un (bandera roja) porque básicamente es así cómo piensa de nosotras las mujeres”, compartió Miss Jaz (@MissJaz96)

Frente a las críticas el comediante no ha respondido, y no ha faltado quienes le han defendido, argumentando que se trata únicamente de un producto cómico, sin embargo parece que a la mayoría del público le ha parecido que se ha atravesado la delgada línea entre la diversión y la ofensa.

“Es por weyes como este es que la gente genera tantos estereotipos y tenemos a tanto wey hetero reprimido y con la masculinidad cada vez más frágil, con estándares tontos que ellos mismos se ponen y con una reprensión emocional muy cabrona… además un machismo más alto cada día” compartió Raul (@raulshz) por medio de la plataforma de Twitter.

MF