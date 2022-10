Los apartalugares o “viene vienes” están de regreso en sincronía con las Fiestas de Octubre 2022 y desde que hoy se abrieron las puertas están atentos para cazar a quienes llegan en vehículo a los alrededores del Auditorio Benito Juárez y cobrarles hasta 100 pesos por un espacio de estacionamiento.

Este medio de comunicación observó que en cocheras de vecinos de los alrededores del recinto ferial que exigen el dinero al acomodarse.

Omar Flores, quien llegó alrededor de las 14:30 horas al auditorio, dijo que para él es molesto que cobren, por eso mejor prefiere llegar en transporte público.

“A mí me caen gordos los apartalugares, por eso hubo un tiempo que no venía aquí porque me enfadaba eso, ahora con la Troncal C-01 nos venimos en un solo camión y ya de regreso igual, porque nos deja en la esquina de la casa, caminamos un pedacito”, acotó.

Los espacios en las calles ya estaban apartados con objetos. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO

En el sitio aún no había tanto tráfico por ser el primer día, al menos así lo consideró Christian Flores, quien opinó que la gente sí abusa en el cobro de los lugares.

“No fue complicado encontrar lugar, el costo fue de 70 pesos por todo el día, se me hace caro, pero puede ser accesible para algunos”, dijo.

Maribel, madre de familia, explicó que para acomodar su vehículo familiar un “viene viene” le cobró 50 pesos.

“Fue rápido para encontrar lugar porque es temprano, nos cobraron cincuenta pesos por todo el día, es una parte afuera de una cochera”, manifestó.