Mundial Sub-20: Chivas y Juárez se disputan el futuro del juvenil Diego Ochoa

El defensor central de la Selección Mexicana Sub-20, Diego Ochoa, se ha convertido en uno de los prospectos más destacados del futbol mexicano, debido a su sobresaliente actuación en la Copa del Mundo de la categoría en Chile.

El zaguero surgido en las fuerzas básicas de Chivas actualmente forma parte de las filas de los Bravos de Juárez, pues fue cedido como parte de una transacción entre ambos clubes en el mercado de fichajes de verano, previo al torneo Apertura 2025.

Gracias a su destacada actuación con la Selección Mexicana, el defensor de 20 años ha despertado el interés de varios clubes, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro, debido al tema contractual entre Chivas y Bravos de Juárez.

El “Bebo” Ochoa fue cedido en calidad de préstamo con opción a compra y la directiva de Bravos de Juárez está interesada en hacer efectiva la cláusula para quedarse con los derechos del juvenil.

Sin embargo, el Guadalajara cuenta con un candado de protección: en el acuerdo de préstamo se estipula que puede ejercer la opción de recompra del jugador.

Ante esto, al interior del club rojiblanco no existe preocupación en caso de que Juárez haga válida la opción de compra, pues el futbolista podría regresar a las filas del Guadalajara, ya sea para sumarlo a su plantel o para negociar con algún club en el extranjero, en caso de que llegara una oferta importante.