Familias tapatías que se dieron cita para asistir al primer día de las Fiestas de Octubre 2022, después de dos años sin actividad por la pandemia de COVID-19, regresaron al Auditorio Benito Juárez felices y con la intención de disfrutar la tradición popular de este festival a las próximas generaciones.

Los entrevistados resaltaron como positivos los costos de los juegos mecánicos que se presentan en esta ocasión en el evento.

Jorge y Maribel, dos padres de familias que llevaban a sus dos hijas, una de seis años y otra de ocho, se mostraron felices e ingresaron al recinto ferial sin ninguna complicación, e incluso con más satisfacción ya que ahora no hicieron fila para recibir la vacuna del coronavirus.

“Es muy padre porque los años pasados fue muy triste ver la zona apagdaa y sí es muy bonito traer a la familia y que de nuevo regresen. Emocionadísimas, desde que supieron que iban a estar las Fiestas de Octubre me estaban diciendo ‘llévame y llévame’, desde pequeña y les gusta subirse a los juegos, comer y ahora lo que se nos atraviese”, señaló la madre de familia.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO

“El auditorio estaba para las vacunas en lugar de diversión y cada año venimos a traer a nuestras hijas un rato y que se diviertan. A mí me tocó que me trajeran mis papás y ahora yo traigo a mis hijas que no se pierda esta tradición que es muy tapatía”, dijo Jorge, quien ya estaba listo para subirse a los juegos con sus hijas.

Omar Flores, padre de familia de dos niños, estaba en la fila para comprar boletos de los juegos y señaló que es bueno que solamente una compañía tenga el control ya que se puede tener una mejor planeación comprando las entradas.

“En los juegos está muy bien el cambio, estaba lo de los tickets, pero había dos o tres empresas que comprabas, ahora nos comentan que todos los juegos del auditorio son de una sola empresa ya te da más facilidad porque sabes que te puedes subir a todos, se unifica. Hay juegos de cuatro, cinco y siete boletos estos últimos son los extremos, el paquete más grande con 60 boletos son 420 ya te ahorraste 180 pesos, si compras de un boleto porque sale a 10 pesos”, destacó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO

Christian estaba con su pequeña de seis años y ambos emocionados dijeron que era la primera ocasión que íban a las Fiestas de Octubre.

“Es primer año que viene ella y, ahora que ya la pandemia cedió, es bueno traerla y aprovechamos que es gratuito el ingreso. Claro desde chico me traían a mí y ahora yo traigo a mi hija”, sentenció.