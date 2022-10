Angie, Karla, Regina y Melissa de JNS, se presentaron este lunes por la noche en el Auditorio Benito Juárez de las Fiestas de Octubre, manifestando su emoción de reencontrarse con la feria, pues desde inicios de los 2000 que no la habían vuelto a pisar. Las cantantes ofrecieron una velada pop, poco después de las 21:00 horas como parte de su gira “Metamorfosis”.

“Estamos felices de estar en estas Fiestas de Octubre, para nosotras es como un flashback, es muy cañón estar aquí. Como saben, porque siempre lo decimos, Guadalajara es un lugar muy especial para JNS, sin embargo, las Fiestas de Octubre tienen esa cereza del pastel, la magia que indicia nuestros inicios, ese primer contacto con la gente; realmente este es un público maravilloso”, dijo Angie en rueda de prensa previo al concierto.

Karla resaltó que aunque siguen de lleno en la gira de los “90’s Pop Tour”, su espectáculo “Metamorfosis” en particular, también las ha mantenido en constante trabajo, “para nosotras es un tour muy padre, esto que ven ahora, nosotras cuatro en el escenario, se crea una magia muy bonita y muy especial. Obviamente estamos planeando cosas nuevas, no estamos ahora queriendo decir mucho, porque estamos viendo si hay alguna colaboración y sacar música nueva, pero eso seguramente para el próximo año”.

De hecho resaltó que en lo que resta de este 2022 vendrán otras sorpresas, “por eso es que no decimos mucho, pero tienen JNS para mucho rato”. Las cantantes regresarán el 3 de diciembre a Guadalajara con el “90’s Pop Tour”, el cual para Regina ha sido un proyecto que “jamás vamos a olvidar”, porque ha logrado reunir a toda una generación, es un concepto que después de cinco años de desarrollarse, la gente lo sigue disfrutando de la misma manera, “es una nostalgia que nos une y nos unirá siempre, es un espectáculo fuera de serie”.

Ya en el escenario, las JNS abrieron la velada con temas como “Entre azul y buenas noches”, “Solo vivo para ti” y “Estoy por él”, canciones que el público coreó de principio a fin, también dieron paso a otras melodías como “Arena y Sol”, “La ilusión del primer amor” y “Me haces tanto bien”.

Las intérpretes fueron partícipes de una revelación de sexo por pedido de una de sus fans durante su presentación de ayer por la noche. CORTESÍA

Durante el concierto, así como ocurrió en el show de Belinda, otra fan también se aventuró a pedirle a las JNS que ellas revelaran el sexo de su bebé, por lo que subieron al escenario a la mujer embarazada y ahí se enteró que sería mamá de una niña.

La energía siempre estuvo arriba, pero también había que darle paso a las baladas y las estrellas ofrecieron canciones como “La mujer maravilla” y “Lo que queda de mí”. El público no podía irse sin escuchar emblemáticas canciones de las JNS como “Me pongo mis jeans”, “Corazón confidente”, “Yo no te pido la Luna”, “Dime que me amas”, “Enferma de amor” y “Pepe”.

