Hoy llega “La Mujer del Diablo” en su segunda temporada a la plataforma ViX+. Bajo la producción de Carlos Bardasano, la mayor parte del reparto original retoma sus papeles en el escenario ficticio de Villa Clara que, tal parece, estará —todavía más que la primera—llena de drama, obsesión, venganza y supervivencia.

Para esta entrega, los protagonistas de la historia, “Cristo” (José Ron) y “Natalia” (Carolina Miranda), enfrentarán sus deseos más profundos, sin importar las consecuencias y a pesar de la red de intrigas y secretos que se teje en derredor suyo.

Giros y regalos

Sin duda, “La Mujer del Diablo” es una historia que no habría sido posible en la televisión mexicana hace 20 años, destaca en entrevista con EL INFORMADOR Carolina Miranda: “Hoy en día podemos crear y contar historias más arriesgadas, controversiales y reales; y aunque el melodrama seguirá existiendo, ahora nos dan la oportunidad de salir de ese parámetro. El desarrollo de personajes ha sido adictivo: personajes que son un regalo de Leonardo Padrón, que en esta segunda temporada tendrán más giros”.

Por su parte, José Ron suma que “en casi 20 años de carrera es la primera vez que estoy en un proyecto como éste; creo que es la ventaja de estar en una plataforma, pues hay historias más reales, crudas e intensas, y el público quiere verlas, se identifica con los personajes y se divierte, que es el fin de todo esto, que la pase bien”.

Personajes fuertes

Sobre su personaje, Carolina Miranda refiere que le encanta, “porque baso mi carrera en interpretar mujeres fuertes que cuentan historias para las mujeres. Al leer la primera temporada, vi que ‘Natalia’ es muy fuerte, pues a pesar de intentar huir, el sistema la sobrepasa, y ahora en la segunda, trata de salir adelante con sus herramientas, porque el público femenino verá a alguien que no se deja vencer ni depende de un hombre”.

Y esa ironía también toca al protagónico masculino; detalla Ron que “la cuestión que me atrajo fue hacer algo distinto. Y ‘Cristo Beltrán’ me sorprendía siempre; fue un reto porque no estaba acostumbrado a esto, es un rol distinto y difícil, pero muy humano; más que juzgarlo trato de entenderlo, y en su caso, su actuar se explica en las carencias de su infancia, un ambiente de violencia. No es para justificarlo, pero como actor, esto es un regalo. Este proyecto a mí me llena de satisfacción”.

Un momento interesante

Por otra parte, Sofía Lama (quien encarna a ‘Patricia’, la periodista que busca desenmascarar a ‘Beltrán’) predice “un mayor desarrollo para esta historia con tantos matices y giros; todo es más intenso y, para varios personajes, más intrigante y oscuro”.

En este sentido, Alejandro Calva (el socio y amigo de ‘Beltrán’) afirma a esta casa editorial que “evolucionar es el término adecuado para estos personajes; en la primera temporada se presentan y vimos la punta del iceberg de lo que podrían ser. Y en ellos aplica la máxima de ¿‘hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir tus objetivos’?; y mi historia se liga a los protagonistas, aunque debo evitar que la gente lo descubra”.

Por eso, comenta Lama, “se involucra ‘Patricia’, que persigue publicar la verdad. Y se puede porque vivimos ahora un momento interesante en la industria en México; un proceso donde la gente tiene mucha mayor oferta de producciones y no podíamos quedarnos atrás, debemos ofrecer historias profundas, con niveles de producción altos”.

Sinopsis

A veces el amor puede convertirse en una obsesión. Esa será la lucha que “Natalia” enfrentará durante la segunda temporada de “La Mujer del Diablo”. En la proximidad, “Natalia” aprenderá a convivir con “Cristo”: su secuestrador, el hombre que la apartó de su destino, pero también el hombre al que comienza a amar. Sin embargo, les será inevitable empezar a dudar de las intenciones ocultas de “Cristo”, pues está rodado de secretos e intrigas.



