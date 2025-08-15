El gobierno jalisciense dio a conocer la tarde de ayer la programación de la sexagésima edición de las Fiestas de Octubre —celebradas en Guadalajara del 3 de octubre al 4 de noviembre—, para esta ocasión, el recinto ofrecerá 31 días de espectáculos y entretenimiento cultural y gastronómico. El cartel posteado en las redes oficiales presenta a un abanico musical de diferentes latitudes, siendo la banda mexicana de rock alternativo, Zoé, una de las que más furor ha causado en el público.

Algunos de los artistas más reconocidos que se presentarán en el Foro Principal incluyen a:

Sebastián Yatra (3 de octubre).

Zoé (6 de octubre).

Caifanes (10 de octubre).

Natalia Jiménez (11 de octubre).

Enjambre (14 de octubre).

Los Ángeles Azules (15 de octubre).

DLD y Kinky (16 de octubre).

Ha*Ash y Kaia Lana (17 de octubre).

Morat (22 de octubre).

ESPECIAL / IG

Este será el posible setlist musical de Zoé

Con siete álbumes de estudio y otro bonche de demos, remixes y EP, entre otros, es más que entendible que el público se pregunte cuáles de los éxitos de Zoé formarán parte de su repertorio musical en las Fiestas de Octubre 2025. Hasta el momento, la banda de rock psicodélico no ha publicado una lista oficial, sin embargo, basándonos en la lista que tocaron el pasado 14 de marzo en el Estadio GNP de la Ciudad de México, así podría mirarse:

Memo Rex

Vinyl

No me destruyas

Corazón atómico

Vía Láctea

Paula

Arrullo de estrellas

Labios rotos

Hielo

Azul

SKR

Karmadame

Luna ft. Denise Gutiérrez

Soñé

Cabe recordar que el boleto general costará 60 pesos, mientras que, para niñas y niños de 3 a 12 años, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, el costo será de 30 pesos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

