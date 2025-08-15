Inicia el fin de semana y Netflix tiene nuevos contenidos para el disfrute de sus suscriptores. Conoce los lanzamientos para hoy, elige el de tu preferencia y disfruta desde tu espacio favorito en la comodidad de tu hogar.

Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea. ESPECIAL/NETFLIX.

Relatos de supervivencia: Las voces de la tragedia en Corea

Es una serie documental que ya se puede ver en Netflix. En esta serie documental se reviven cuatro tragedias que sacudieron Corea del Sur, contadas por quienes sobrevivieron a unos días que no deberían repetirse nunca más.

La noche siempre llega

Es una película de drama y thriller que hoy se estrena en Netflix. Basada en el bestseller de Willy Vlautin, la trama narra la historia de una mujer que lo arriesga todo para conseguir una casa para su familia. En una peligrosa odisea, Lynette debe enfrentar su oscuro pasado para tener un futuro. Dirigida por Benjamin Caron y las actuaciones de Vanessa Kirby, Jennifer Jason Leigh, Zachary Gottsagen, Stephan James, Julia Fox, Eli Roth.

Cuerpos de TV: La realidad de “The biggest loser”. ESPECIAL/NETFLIX.

Cuerpos de TV: La realidad de “The biggest loser”

Es una serie documental de tres partes que ya está disponible en Netflix, en la que se muestra el detrás de escena del exitoso reality show de competencia, explorando lo bueno, lo malo y lo complicado. Mediante entrevistas a antiguos concursantes, entrenadores, productores y profesionales de la salud, el documental examina el enfoque que la serie dio a las transformaciones, el sistema de apoyo implementado y los desafíos particulares de filmar un reality. La serie analiza cómo la experiencia moldeó la vida de los participantes una vez que las cámaras dejaron de filmar y, por otro lado, invita al público a reflexionar sobre el equilibrio entre entretenimiento y bienestar y lo que en realidad se requiere para lograr una transformación permanente.

XM