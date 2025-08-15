El entretenimiento se hace presente en la Perla Tapatía, a partir de hoy podrás disfrutar de conciertos, obras de teatro, comedias y exposiciones en los distintos recintos de la ciudad. Conoce cuáles son los mejores eventos que se realizarán en la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style.

Maluma se presentará en el Auditorio Telmex los días 15 y 16 de agosto. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Maluma

En el marco de su gira +Pretty +Dirty, el cantante colombiano ofrecerá dos fechas de concierto en Guadalajara, donde se espera un espectáculo que promete sorprender a sus fans, en el que revivirá sus grandes éxitos e interpretará sus canciones más recientes. Disfruta en vivo de temas como Según Quién, Cien Años, Hawái, Borró Cassette así como el sencillo Cosas Pendientes.

Auditorio Telmex.

15 y 16 de agosto, 21:00 hrs.

De $990 a $6,384. $7,984 VIP.

Un tranvía llamado deseo se presentará en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CARLOS ALVAR.

Un tranvía llamado deseo

Es una obra que invita a reflexionar sobre la empatía y la comprensión a través de la historia original de Tennessee Williams. La trama se centran en Blanche DuBois, una mujer que llega a Nueva Orleans para vivir con su hermana Stella y su cuñado Stanley. Blanche tendrá que lidiar con sus traumas pasados y condiciones de salud mental, por lo que busca el apoyo en su hermana, la única familia viva que le queda. Con las actuaciones de Mariana de Tavira y la dirección de Diego del Río.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

20 y 21 de agosto, 20:00 hrs.

De $500 a $900. $1,000 VIP.

Lasso se presentará en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Lasso

Dentro de su gira Malcriado World Tour el cantante venezolano dará un concierto en la Perla Tapatía, donde junto a su banda promete una noche mágica de música, en la que mezcla pop, rock y ritmos latinos. Prepárate para gozar una velada de pop latino contemporáneo.

Teatro Diana.

16 de agosto, 21:00 hrs.

De $520 a $1,480.

Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve ofrecerá una función en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve

Anna Ciochetti, Issabela Camil, Lourdes Munguía, Liza Muriel y Adriana Nieto protagonizan esta obra de teatro original de Daniela Di Segni, en la que tres mujeres intentan rehacer su vida después de atravesar una separación amorosa. Con la adaptación de Andrés Tulipano, esta historia reivindica la sexualidad femenina con sensibilidad y un buen sentido del humor.

Teatro Galerías.

15 de agosto, 20:30 hrs.

$450, $550, $700 y $800.

Ana Serradilla participa en la obra de teatro Madres, ¡El cielo es el límite! que se dará dos funciones en el Teatro Galerías. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Madres, ¡El cielo es el límite!

Es una comedia teatral protagonizada por Patricia Reyes Spíndola, Iliana Fox, Ana Serradilla, Marlene Favela y Gina Varela, en la que cinco mujeres quedan atrapadas en la sala de espera de un colegio. Lo que empieza como una simple charla, termina como un desahogo con risas, verdades incómodas y confesiones que muchas mujeres han pensado, pero pocas se atreven a decir. Un obra que te hará reír, pensar y hasta entender a las mamás.

Teatro Galerías

21 de agosto, 19:00 y 21:30 hrs.

$550, $700, $850 y $1,000.

Juan Pablo Contreras presentará Sinfonía Mexicana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CORTESÍA.

Juan Pablo Contreras

El compositor tapatío dirige la Orquesta Latino Mexicana para ofrecer la gala Sinfonía Mexicana, que celebra la esencia de México a través de sus propias obras. El programa incluye algunas de sus composiciones más emblemáticas como Marichitlán, además de realizar el estreno de su obra México de La Silla, MeChicano y Alma Monarca. El concierto innovador tendrá un toque didáctico al brindar una explicación de cada obra desde el escenario.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

16 de agosto, 19:30 hrs.

De $350 a $900. $1,100 VIP.

Expo Tatuaje Internacional Guadalajara 2025 se realizará este fin de semana. ESPECIAL/ALLEF VINICIUS EN UNSPLASH.

Expo Tatuaje Internacional Guadalajara 2025

Esta exposición llega a su edición 29, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la escena artística alternativa, que reúne a tatuadores de renombre nacional e internacional, músicos emergentes y consagrados en más de una docena de bandas en vivo. Disfruta de un fin de semana de arte, música, identidad y expresión alternativa, que incluye una competencia de tatuaje de alto nivel. Asimismo habrá una pre-fiesta este 15 de agosto, con rodada biker, cena de gana y música en vivo.

Pabellón Cultural Universitario.

16 y 17 de agosto, 12:00 a 24:00 hrs.

$200.

Otros Eventos

Las instalaciones de Palcco albergarán diferentes espectáculos para el entretenimiento de los tapatíos. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Doppler: Sentirme Vivo

Escenik Teatro Bar de Palcco. 15 de agosto, 22:00 hrs. $450 y $550.

Alicia y las maravillas borderline

Teatro Galerías. 16 de agosto, 19:30 hrs. $500, $560, $670, $750 y $840.

Glam Metal Night by Gargamel

Escenik Teatro Bar de Palcco. 16 de agosto, 21:00 hrs. $500.

Alan y Fabián

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 16 de agosto, 20:00 hrs. $400.

