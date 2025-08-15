La Casa de los Famosos México: ¿Quién será el próximo eliminado, según la IA?

Con el pasar de los días, la tercera edición de "La Casa de los Famosos México" se pone más interesante, pues el Cuarto Día y el Cuarto Noche se enfrentan cada vez con estrategias mejor definidas.

La gala de nominación de esta semana dejó por primera vez en la historia del reality show en el país a seis habitantes en peligro. En medio de resentimientos y deslealtades, la tensión entre los equipos se acentúa.

Esta semana los habitantes que están en riesgo de nominación son: Alexis Ayala, Mar Contreras, Guana, Ninel Conde, Mariana Botas y Facundo.

En este escenario, se consultó a la inteligencia artificial para conocer quién sería el posible eliminado en la gala del siguiente domingo 17 de agosto.

¿Quién será el próximo eliminado de "La Casa de los Famosos México"?

Ante este cuestionamiento, ChatGPT señaló que Mariana Botas es la participante que actualmente está en el centro de los focos de eliminación para la gala del domingo 17 de agosto.

Información que el chatbot reunió de Internet revela que Botas lidera los votos negativos con 41 puntos porcentuales, colocándola como la más vulnerable a ser eliminada. No obstante, Mar Contreras y Alexis Ayala serían los habitantes que se encuentran más seguros.

Por otro lado, una encuesta popular compartida en redes sociales muestra el orden de preferencia del público a salvar:

Mar Contreras Alexis Ayala Guana Ninel Conde Mariana Botas Facundo

Los resultados de esta encuesta dejan a Facundo como el menos favorecido por los televidentes, aunque Mariana Botas también se ubica en una zona peligrosa.

Así, hasta el momento es Mariana Botas quien corre el mayor peligro de convertirse en la tercera expulsada, aunque otros como Facundo también están abajo en encuestas en redes.

Este viernes se llevará a cabo la gala de robo de salvación en la que Aldo de Nigris, el líder de esta semana, intentará conservar el privilegio de salvar a uno de los nominados al enfrentarse a Elaine Haro.

De salir victoriosa en el enfrentamiento, Elaine podría optar por salvar a una de sus compañeras del Cuarto Día (Ninel o Mariana), mientras que Aldo probablemente se decantaría por Mar.

De este modo, el duelo de esta noche podría determinar el rumbo de los votos del público.

Lee también: Influencers españoles pierden su viaje por confiar en respuesta de ChatGPT

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



